Termometeret ramte 30,3 grader på årets varmeste dag Mandag blev den hidtil varmeste dag i Danmark denne sommer, hvor København toppede med 30,3 grader.

Sommervarmen nåede mandag et foreløbigt højdepunkt, da termometeret på Landbohøjskolen på Frederiksberg i København ramte 30,3 grader.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Det har været meget fint sommervejr hidtil, men det er første gang i år, at vi passerer de 30 grader«, siger vagthavende meteorolog Frank Nielsen fra DMI.

At den højeste temperatur netop blev målt i hovedstaden, hænger blandt andet sammen med den tætte bebyggelse i storbyen.

»Det har været en dag med svage vinde, hvor luften har stået stille og er blevet varmet op i byen. I et område med mange bygninger, asfalt, tegl og beton, får temperaturen et ekstra nøk opad«.

»Det er en typisk storbyeffekt«, siger Frank Nielsen.

Selv om København løber med varmerekorden, er det også værd at bemærke mandagens temperaturer i resten af Danmark.

Den højeste temperatur målt mandag på Vestsjælland og Lolland-Falster var 28,4 grader og i Midt- og Vestjylland 28,3 grader.

I Nordjylland og Østjylland nåede man op på 28,2 grader. Bornholm måtte 'nøjes' med 26,6 grader, og på Fyn var den højeste temperatur 26,9 grader.

Ifølge meteorolog Frank Nielsen er der mulighed for, at varmerekorden kan blive slået allerede tirsdag. Men i så fald bliver det næppe i hovedstadsområdet.

»Der er mulighed for en tangering eller lidt højere temperaturer i Østjylland og omkring Himmerland«, siger han.

Onsdag og torsdag er der udsigt til, at temperaturerne falder til mellem 18 og 24 grader. Tirsdag og onsdag kan der komme et ophold i det ellers meget tørre vejr, da der er mulighed for lokale regn- og tordenbyger.

Men overordnet set fortsætter det varme sommervejr, lyder det fra DMI.

ritzau