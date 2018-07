Advokat får fængselsstraf for at ville snyde i voldssag

En forsvarsadvokat var så ivrig for at hjælpe en voldstiltalt mand, at han forsøgte at få flere vidner til at lyve.

Også den brev- og besøgskontrol, som advokatens klient var underlagt, var forsvareren villig til at hjælpe med at bryde.

Den usædvanlige adfærd har tirsdag kostet advokaten fire måneders betinget fængsel ved Retten i Randers. Den 46-årige mand frakendes desuden retten til at være forsvarer i straffesager i et år.

Det var tilbage i juni 2015, at advokaten tog de ulovlige skridt.

Ikke færre end fire vidner forsøgte han at få til at ændre forklaring i straffesagen, som blandt andet drejede sig om grov vold og skydevåben.

I anklageskriftet nævnes nogle af de ting, advokaten skal have sagt under møder med nogle af de personer, der var vidner i sagen.

'Jeg vil godt give håndslag på, at hvis I hjælper mest muligt, så holder han jer selvfølgelig skadefri, og så er den sag glemt', skal advokaten have sagt.

'Så hvis vi ligesom kan løse det med et håndslag hen over bordet, så kræver det, at I faktisk ændrer forklaring', lød det angiveligt.

Denne optræden udgør et forsøg på at få fire personer til at vidne falsk til fordel for klienten, ligesom han under snakken videregav fortrolige oplysninger.

Men på trods af anstrengelser gik det ikke. Ingen af vidnerne udtalte sig som ønsket, fremgår det af anklageskriftet.

Ud over forsøget på at påvirke vidnerne skal advokaten have taget den fængsledes iPad ud og ind i arresten i Randers, så der kunne blive vist fotos udenom politiets kontrol.

Advokaten skal også have forsøgt sig som et højst uautoriseret postbud, da han i flere tilfælde tog breve fra sin klient med ud af arresten. Imidlertid kom de aldrig videre. De blev opsnappet, da politifolk ransagede advokatens kontor og bil 10. juni 2015.

Den nu dømte advokat er beskyttet af et navneforbud. Gennem sagen har han nægtet sig skyldig. Ligesom anklagemyndigheden har han nu to uger til at overveje, om han vil anke dommen til landsretten.

ritzau