Dansk dykker deltog i thailandsk redningsaktion: »Vi skulle gøre op med os selv, om vi ville kunne leve med, at vi skulle bære et dødt barn ud af grotten« Da Claus Rasmussen sagde ja til at deltage i redningsaktionen i Tham Luang-grotten i Thailand, var han helt sikker på, at han ville komme til at bære døde børn ud af grotten. I dag kan han stadig ikke forstå, hvordan det lykkedes at få alle ud i live.

Den danske grottedykker Claus Rasmussen er blevet intet mindre end en helt i Thailand, efter at han for halvanden uge siden var med til at redde de 12 drenge og deres fodboldtræner ud af Tham Luang-grotten. Men den pludselige berømmelse er kommet helt bag på ham.