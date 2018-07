Københavnsk imam tiltales for at støtte jødedrab

»Man kan forestille sig andre sager, hvor man blot udtrykker sig positivt om noget strafbart, det kan man man finde hver dag på Facebook, og det, mener jeg, bør ikke være strafbart. Straffen bør i højere grad gå der, hvor man opfordrer til noget, fremfor at man bare udtrykker sig usympatisk. Men jeg kan godt forstå, at de danske jøder er bange for det her«, siger han.

Anmeldt til politiet

Det var det Jødiske Samfund i Danmark, som i maj sidste år anmeldte fredagsprædikenen i Al Faruq-moskéen på Nørrebro, som var lagt ud på nettet, til politiet. Formanden Dan Rosenberg Asmussen undrer sig over, at det skulle tage et år før tiltale blev rejst, men medgiver, at der er tale om en juridisk gråzone.

»Fors os er det meget vigtigt, at billigelsen bliver afprøvet retligt, for vi er bange for, at det kan anspore svage sjæle til at tage de her ytringer meget bogstaveligt og føre til nye terrorhandlinger«, siger han.

Imamen er også tiltalt efter racismeparagraffen.

Ifølge Jacob Mchangama vil sagen afklare, hvad en »billigelse« i lovbestemmelsen betyder.

»Derefter bliver det interessant at se, hvad straffen så bliver? Hvis man alene var blevet dømt efter racismeparagraffen, havde man sandsynligvis fået en bøde. Men med samme udtalelse efter den her bestemmelse, risikerer man nu en frihedsstraf«.