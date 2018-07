John fra linje 5C er ugens mest omtalte buschauffør: »Han slår mig hårdt over næsen. Der er blod på skjorten, på rattet - overalt« En canadisk journalist var øjenvidne til overfaldet på dansk buschauffør og fik historien til at gå viralt. Her er chaufførens egen fortælling.

Den 54-årige buschauffør John Nasir Khan er en af ugens mest omtalte personer efter et overfald søndag morgen.

En vred passager brækkede hans næse foran 15-16 turister på vej til lufthavnen. Blandt turisterne var den canadiske journalist André Picard fra avisen The Globe and Mail, der skrev om episoden på sin Twitter-profil.

Journalisten beskrev blandt andet, hvordan overfaldsmanden stak buschaufføren med kniv og derefter gik historien rundt verden over i forskellige versioner. Men hvad skete der egentlig?

Fagbladet 3F har mødt John Nasir Khan i sin Nørrebro-lejlighed, hvor han plejer sin brækkede næse, der stadig bløder. Her fortæller han præcis, hvad der skete:

Klokken var 6.50 søndag morgen den 22. juli og John Nasir Khan kørte sin linje 5C mod Københavns Lufthavn. Han har en flok turister med, unge, gamle – en blandet flok, der skal nå deres fly. På Københavns Hovedbanegård stiger en stor, muskuløs fyr på.

»Han er udlænding og snakker engelsk til mig. Han råber med fægtende arme 'You are taking my country. I want to kill all of you'. Han er ude på ballade, og passagererne er bange og stille«, fortæller John Nasir Khan.

Han holder øje med manden bakspejlet for at se, om den ophidsede fyr slår på nogen. Så tager John Nasir Khan bussens mikrofon og siger over højttaleren til fyren. »Sid stille, eller jeg ringer til politiet«.

Se et tv-interview med John Nasir Khan fra Fagbladet 3F:

På det tidspunkt er bussen på vej mod et lyskryds på Amager Boulevard og farten er nede på 10-15 kilometer i timen. John Nasir Khan kan se, at manden kommer løbende i midtergangen op mod ham.

»You motherfucker. You want to call the police?«, råber manden ind i ansigtet på John Nasir Khan, der sidder fastspændt i førersædet med sikkerhedsselen.

»Så svinger han sin højre arm og slår mig hårdt over næsen med knytnæven. Jeg er helt væk i 10 sekunder, mens det styrtbløder ud af næsen. Der er blod på skjorten, på rattet – overalt«, husker John Nasir Khan.

Instinktivt tænker han med det samme på at få standset bussen og træder i sin halvbevidstløse tilstand på bremsen og trækker samtidig håndbremsen.

»Passagerernes sikkerhed er mit ansvar alene, og det var det første, jeg tænkte på. Det ligger dybt i mig efter mange år som buschauffør«, siger John Nasir Khan, der har kørt bus i Danmark i seks år og i Bangladesh i 12 år.

Overfaldsmanden faldt en smule til ro og så og også ud til at blive nervøs over alt blodet, husker chaufføren.

»Jeg åbner ikke busdørene, for han skal ikke bare stikke af. Men så begynder han at gå op og ned af midtergangen og råbe 'You have to drive now', så jeg er bange for, at han skal slå mig igen. Jeg beder til, at politiet snart kommer, siger han.

To passagerer, en kvinde og en mand midt i 20’erne, hjalp ham med den blodige næse og ringede til politiet, der var fremme efter nogle minutter.

Inden da, steg en taxichauffør, der kunne se, at der var noget helt galt, på bussen for at hjælpe. Det samme gjorde en kvindelig læge, der tilfældigvis passerede bussen på sin joggingtur.

»Hun kiggede mig dybt i øjnene for at se, hvor alvorlig skaden var. Og sagde, at jeg ikke skulle være bange – hun kunne stoppe blødningen. Jeg er meget, meget glad og taknemmelig for hjælpen fra dem alle«, siger han.

Da politiet kom ind i bussen rakte den 38-årige overfaldsmand armene i vejret og blev anholdt af politiet uden dramatik. Han blev senere sigtet for vold mod person i offentlig tjeneste af Københavns Politi.

Dette tweet fik sagen om John Nasir Khan til at gå verden rundt:

Please indulge me for a rare (but brief) thread of personal comments.

I was on a city bus in Copenhagen early this morning. A young man clearly suffering from mental illness was screaming angrily. Not an unusual occurrence on urban transport. Passengers ignored him. 1/ — André Picard (@picardonhealth) 22. juli 2018

Lige efter overfaldet gik John Nasir Khan ned til de rystede passager, der alle var rasende på overfaldsmanden.