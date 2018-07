Unge i Vejle: »Det føles ekstra hårdt at være anderledes, hvis man står alene«

Hannah Grangaard Gaudesen, 19 år, starter i 3. g efter sommerferien. Arbejder på at få AURA stablet på benene i Vejle.

Da jeg var yngre og begyndte at finde min identitet som lesbisk og LGBT-person, var min aller største frygt,om mit liv ville blive meget sværere på grund af det. Medier og film viser ofte livet med en anden kønsidentitet eller som homoseksuel i et tragisk lys. Jeg følte mig alene uden nogle rigtige rollemodeller.

Jeg søgte på internettet og gik på Youtube og fandt personer, der havde været sprunget ud i lang tid, havde forhold og var glade. Jeg havde ikke før set LGBT-personer, der havde et normalt liv, for jeg kendte ikke nogen. Det var første gang, jeg virkelig forstod, at det kunne blive okay.

Internettet hjalp mig, men det ville virkelige have normaliseret det, hvis jeg havde kunne snakket med nogen om det i virkeligheden. Hvis jeg havde kendt nogen, så ville jeg have kunnet spejle mig i personen og se, at det nok skulle gå. Eller hvis personen også havde problemer, så kunne vi snakke om det og hjælpe hinanden. For det er altid bedre at være flere end bare at være alene.

Fællesskab for unge LGBT-personer AURA AURA er et fællesskab for unge under 25 år, der bryder med normerne for kønsidentitet og seksualitet. Det første AURA-fællesskab startede i København i 2015, men projektet skal nu med midler fra A. P. Møller-fonden spredes til resten af landet. Siden starten af 2018 er afdelinger startet op i Svendborg, Aabenraa og Esbjerg og flere er på vej. Målsætningen er, at der skal være minimum ti AURA-fællesskaber i 2020.

Jeg prøver at starte AURA op i Vejle, hvor jeg kommer fra, fordi jeg selv mange gange har kunne bruge sådan et fællesskab. I Vejle er der mange ungdomsuddannelser, og derfor er der mange unge i præcis den alder, hvor man har ekstra meget brug for fællesskaber som Aura. Man er ved at udforske sin identitet, køn og seksualitet, og man opsøger fællesskaber.

I den alder søgte jeg følelsen af at høre til. Det tror jeg, AURA kan hjælpe med at give. Det ville måske kunne give en følelsen af, at man selv er normen og være et sted, hvor man ikke hele tiden skal forklare sig selv.

Når jeg har mødt nye mennesker, har jeg tit været en del af typiske samtaler mellem piger om 'den her dreng ser godt nok godt ud' eller 'se lige ham her bartenderen' eller 'alle os tøser, vi'. I sådan en samtale føler jeg mig isoleret. Jeg sidder bare og lytter og kan ikke rigtigt være med. Jeg tænker: Den mig, du taler om, er faktisk ikke mig.

Når jeg taler om min kæreste overfor nogen, jeg lige har mødt, sker det ofte, at de spørger: Hvad hedder han? Eller: Hvor bor han henne? Så står jeg der og spekulerer på, om jeg skal stoppe dem og sige noget, eller om jeg skal lade dem tale videre. Men hvis jeg nu ikke siger noget, og de finder ud af to uger senere, at min kæreste er en kvinde, er det jo også akavet.

Oplevelser som det kan gnave i baghovedet, men når jeg taler med andre LGBT-personer om det, som har oplevet det samme, så er det som om, man kan hviske det væk. Det letter en hel del faktisk.

I dag er jeg mere sikker i min seksualitet, og hvordan jeg skal håndtere den slags samtaler. Men jeg kunne godt have brugt et netværk som AURA til eksempelvis de spørgsmål, jeg havde, da jeg skulle springe ud for mine venner og familie. Hvordan kommer de til at reagere? Hvad kommer de til at sige? Det kunne have været rart at have et fællesskab til de bekymringer.