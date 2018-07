Ny analyse: Sandsynligheden for hedebølge i Danmark er firedoblet

Vi kan lige så godt vænne os til de høje temperaturer, der har præget Danmark siden starten af maj.

I fremtiden er sandsynligheden for hedebølger nemlig blevet højere i hele Nordeuropa. Det viser en foreløbig analyse af sommerens vejr fra World Weather Attribution (WWA). WWA analyserer, hvordan klimaforandringer har en indflydelse på ekstremt vejr såsom storm, skybrud, hedebølge og ekstremt koldt vejr.

Konklusionen af WWA's observationer er klar i analysen af sommerens varme i Nordeuropa: I Danmark er der en klar tendens mod flere hedebølger, hvor klimamodellerne forudser at sandsynligheden er firedoblet.

Forskerne bag analysen mener, at de menneskeskabte klimaforandringer har øget risikoen for hedebølger, men de kan bare ikke sige, præcis hvor stor indflydelsen er.

Varmt i hele Nordeuropa

En hedebølge er karakteriseret ved, at temperaturen har oversteget 28 grader i minimum tre dage. Den danske rekord blev sat i 1994, hvor hedebølgen varede ved i 13 dage.

Det er over hele Nordeuropa, at vejret har været særligt varmt denne sommer. Der har ligget et meget vedholdende højtryk over nordeuropæiske lande som Danmark, Norge, Holland og Storbritannien, og sådan har det været siden starten af maj. Derfor har landene fået utroligt mange solskinsdage, men meget lidt regn.

Det usædvanlige har egentlig ikke været, at der har været et højtryk. Det usædvanlige er, at det har været så vedholdende, og der ikke er nogle lavtryk, der har nærmet sig de nordeuropæiske egne, så temperaturerne kan falde igen.

I Oslo målte man forleden den varmeste dag siden 1901, da temperaturen sneg sig op på 34,6 grader. Det tørre vejr er også lige nu skyld i de skovbrande, der hærger i Sverige.

Analysen fra WWA viser også, at jo længere du rejser mod nord, jo større har sommerens udsving været. I det nordlige Finland måler man lige nu de højeste temperaturer i over 100 år. Temperaturerne er også høje i Dublin, men ikke usædvanligt høje i forhold til de seneste somre. Men hvis man sammenligner med ældre målinger, er de irske temperaturer også rekordhøje. Det får WWA til at kalde det for en tendens, der er forårsaget af menneskeskabte klimaforandringer.

Ikke udsigt til at tørken stopper

Lige nu er der ikke udsigt til, at tørken slutter, og i den næste uge skal vi også forvente, at det bliver rigtig varmt.

»Måske kommer der en hedebølge i starten af næste uge, hvor temperaturen ser ud til at nå 30 grader. Der er dog størst chance for, at det bliver i den østlige del af landet. I Jylland kommer temperaturerne også op omkring de 30 grader, men det varer nok ikke i flere dage«, siger Jesper Eriksen, der er vagthavende metrolog ved DMI.

De høje temperaturer bliver dog sandsynligvis bremset af en koldfront midt på ugen, hvor temperaturen vil falde til mellem 20 og 25 grader.

De varme temperaturer ser ikke ud til at blive ledsaget af et ordentligt regnskyl, selv om det er svært at forudsige med de høje temperaturer.

»Der kommer lokale byer, men vi kan ikke spå om, hvor det bliver. Det er svært at sige, hvor meget regn det kaster af sig, fordi der pludselig kan opstå torden med de høje temperaturer, og så kaster det meget regn af sig«, siger Jesper Eriksen fra DMI.