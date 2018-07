DMI: Temperaturen kan komme op på 24 grader i nat

Tag et iskoldt bad, få træk igennem værelset eller læg køleelementer under madrassen.

Der er mange cowboytricks for at komme bare en smule udhvilet igennem de hede julinætter, og i nat er der endnu en god grund at pudse dem af.

Der er nemlig udsigt til en meget varm nat landet over. I langt størstedelen vil der være tale om en såkaldt tropenat med temperaturer på 20 grader eller varmere natten igennem. Men i enkelte dele af landet vil det kunne blive helt op til 24 grader, vurderer Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

»Et forsigtigt bud på, hvor det kunne blive varmest vil være Sydfyn, Tåsinge og Svendborg, hvor det kan komme op på 23-24 grader«, siger DMI's vagthavende meteorolog Trine Pedersen.

Der bliver i snit 20 grader i nat. Køligst bliver det i den nordvestlige del af landet, hvor det kan snige sig helt ned på 19,5 grader, men generelt vil det være varmere ved kyststrækningerne med temperaturer på 22-23 grader.

»Det er ret usædvanligt, hvis ikke vi kommer under 20 grader nogen steder i hele landet i nat«, siger Trine Pedersen.

Temperaturerne i løbet af dagen skal ramme 25 grader, før DMI medregner det som en officiel sommerdag. Dem havde vi i alt 13 af i 2017.

Temperaturen om natten var i perioden 2006-2015 gennemsnitligt på 13 grader i sommermånederne.

Historisk solrekord i juli

Sommervejret har da også på mange måder været usædvanligt. Solen har braget igennem nærmest uafbrudt siden maj, og hele landet er ramt af en sjælden tørke. Det har haft konsekvenser for landbruget, og gjort det forbudt at smide en pølse på kulegrillen.

I dag kunne DMI så fortælle, at vi har haft 326 soltimer på landsplan i juli. Det gør juli 2018 til den solrigeste juli, DMI nogensinde har målt, allerede to dage før måneden er slut.

Man forventer, at det samlede antal soltimer vil løbe op i 338 timer, oplyser DMI.

De mange solskinstimer og det varme vejr over længere tid har bidraget til at varme vandet op. Derfor er det særligt ved kyststrækningerne, at temperaturerne i nat bliver høje, forklarer Trine Pedersen.

»Varmen bliver fastholdt her, fordi vandet ikke når at køle af«, siger hun.

Årsagen til, at temperaturerne generelt bliver så høje, skal dog findes i, at en meget varm blæst fra den sydlige del af det europæiske kontinent i øjeblikket blæser op over Danmark.

Kan blive årets varmeste nat

Holder forudsigelsen om at temperaturerne stiger til 23-24 grader nogle steder i landet, kan det meget vel blive årets varmeste nat.

Den højeste målte minimumstemperatur - det vil sige det tidspunkt, hvor den højeste temperatur er målt på det koldeste tidspunkt af natten - blev målt onsdag i sidste uge i Nakskov. Her blev det ikke koldere end 22,3 grader ved 5-6 tiden om morgenen, umiddelbart før solen stod op, oplyser DMI.