Danske Bank har oplyst, at banken tjente 1,5 milliarder kroner på de muligt kriminelle forretninger.

Analyse: Presset bankformand har en pointe i hvidvasksag - men hvorfor taler han nu? Kun udsigten til at miste toppost kan forklare, at formanden for Danske Banks bestyrelse, Ole Andersen, ytrer sig nu.