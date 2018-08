Demonstranter trodsede nyt tildækningsforbud: »Ingen skal diktere, hvordan man skal gå klædt« Hundredvis af mennesker mødte frem til demonstration mod burkaforbuddet på Den Sorte Plads på Nørrebro.

En skarp sol har også denne eftermiddag fundet vej til Den Sorte Plads på Nørrebro, der lægger kulisse til dagens demonstration mod burkaforbuddet.

Den omdiskuterede nyskabelse i dansk ret har fået hundredvis af mennesker til at samles i mange forskellige varianter af udklædningstøj.

Det er Party Rebels og Socialistisk Ungdomsfront (SUF), der har indkaldt til demonstration mod maskeringsforbuddet, som er trådt i kraft i dag. Foto: Emma Sejersen

Tøjet har mange medbragt i plasticposer. Mens de er i gang med at trække de tildækkede gevandter over ansigterne, fortæller en flok niqabklædte piger, at de også til daglig går klædt i niqab.

»Det er en helt speciel dag for os«, fortæller Sabina. Hun ønsker ikke sit efternavn frem, men siger:

»Jeg har været spændt på, hvad dagen og fremtiden vil bringe«.

Pigerne har valgt at transportere sig i privatbil til demonstrationen ved navn 'Maskerede menneskekæder mod burkaforbuddet'. De ønsker ikke at tage offentlige transportmidler, fordi de ikke vil risikere noget på vej hertil. De forklarer, at de deltager, fordi de bærer niqab af egen fri vilje. Og de er indstillet på at betale en bøde, hvis en sådan bliver udstukket.

»Jeg bliver støttet af min familie i at fortsætte med at bære niqab, selv om jeg er den eneste i familien, der bærer den. Der ingen, der har tvunget mig til det, og jeg vil fortsætte fremover«, siger en ung studerende ved navn Alaa.

»Vanvittig lov«

Ved 18-tiden har der samlet sig omtrent 800 mennesker på pladsen. Her er almindelige danske unge i udklædningstøj, kvinder med tøjklæde og få niqab-klædte. I udkanten af demonstrationen står tre ældre kvinder med indvandrerbaggrund. Den ene er taget hertil fra Brøndby, den anden fra Rødovre og den tredje er fra Nørrebro, men de kender hinanden.

»Jeg er imod maskeringsforbuddet. Ingen skal diktere, hvordan man skal gå klædt. Det kan ikke nytte noget, at man kriminaliserer nogle få kvinder. Det strider mod religionsfriheden og menneskerettighederne. For os handler det ikke om at være for eller imod niqab. Det er et spørgsmål om personlig frihed«, siger Batul.

Omkring 800 mennesker samlede sig til demonstrationen, som kritikere mener, strider mod religionsfriheden og menneskerettighederne. Ifølge regeringen skal forbuddet øge respekten for fællesskabet og bekæmpe parallelsamfund. Foto: Emma Sejersen

Hverken hun eller meddemonstranten Sabah ønsker deres efternavne nævnt, men Sabah tilføjer:

»Man har ret til at styre sig selv og sin påklædning, religion og tro. Jeg vil ikke selv gå i niqab og kender ikke nogen, der gør det«.

Midt i flokken af deltagere står der en jurist ved navn Jakob i fransk fodboldtrøje med en hestemaske for ansigtet. Jakob ønsker heller ikke at få sit efternavn nævnt, men han fortæller gerne, at han kampsveder under hestemasken:

»Jeg er her, fordi jeg synes, det er en vanvittig lov. Det er et indgreb i nogle af de mest basale borgerrettigheder. Man har ret til at bære, hvad man vil. Det, vi gør nu, svarer til det, der sker i lande, vi normalt ikke sammenligner os med«.

For Danmark og mod islam

Stemningen er relativt afslappet. Demonstrationen skal bevæge sig fra Den Sorte Plads til Bellahøj Politistation. Før demonstrationen går i bevægelse står et par betjente og aftaler ruten med en niqabklædt kvinde og en yngre mand i korte bukser og hullet t-shirt.