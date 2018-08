Politiet laver første tildækningssigtelse: Kvinde med niqab blev vist væk fra det offentlige rum i Hørsholm Her til eftermiddag er en kvinde i Nordsjælland som den første blevet sigtet for at forbryde sig mod det maskeringsforbud, der trådte i kraft i onsdags.

En 28-årig kvinde er fredag eftermiddag som den første i Danmark sigtet efter det maskeringsforbud, der under stort palaver trådte i kraft 1. august. Det bekræfter Nordsjællands Politi.

Episoden skete i butikscentret Hørsholm Midtpunkt, hvor kvinden med niqab kom op at toppes med en anden kvinde ved en rulletrappe i centret. Kvinderne skubbede til hinanden, og der opstår tumultagtige scener, hvor niqabben blandt andet bliver revet af den ene kvinde. Politiet understreger overfor Politiken, at intet tyder på, at tumulten opstod på baggrund af, at den ene kvinde havde niqab på.

Politiet mener således ikke, at der var tale om selvtægt mod den niqab-bærende kvinde.

Vagtchef hos Nordsjællands Politi, David Borchersen, siger til Politiken, at politiets tilstedeværelse i Hørsholm Midtpunkt udelukkende relaterer sig til tumulten mellem de to kvinder, og intet har at gøre med, at den ene med sin påklædning forbrød sig mod loven.

»Vi tager ikke derhen, fordi vi har fået meldinger om, at nogen går iført niqab. Men da vi kommer frem og får standset tumulten, er den ene kvinde iført niqab, og den anden er ikke«, siger David Borchersen.

David Borchersen fortæller, at begge kvinder bliver sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, mens kvinden i niqab også bliver sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 134c.

»Hun bliver gjort bekendt med, at det ikke længere er lovligt at bære den beklædning. Dernæst får hun at vide, at hun skal tage niqaben af. Det vil hun ikke, og så beder betjentene hende om at søge et andet sted hen udenfor det offentlige rum, hvilket hun så vælger at gøre«, siger David Borchersen.

Ifølge vagtchefen foregik hele forløbet stille og roligt.

»Det hele forløb på den måde, vi gerne vil behandle den her type sager på. Vi vil blot fortælle dem, at enten skal de afklæde sig, eller også skal de søge væk fra det offentlige rum. Vi vil ikke toppes med dem«, siger David Borchersen.