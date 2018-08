Ekspert til landbruget: Se på udlandet, hvor man har meget mere ekstremt vejr end i Danmark

60 tørkedage.

Fra 1. maj til 8. august har der ifølge DMI været 60 såkaldte tørkedøgn i Danmark.

Hvad er et tørkedøgn? Når jordoverfladen er vådest - typisk i det tidlige forår - er tørkeindekset 0. Det betyder, at der er 100 liter vand pr. kvadratmeter til rådighed for planterne. Når indekset er 5, er der 50 liter tilbage og når indekset topper på 10, er der 0 liter tilbage. I løbet af juni og juli måned er det normalt, at indekset stiger til omkring 6, da der fordamper mere vand fra jordoverfladen og planter, end der falder nedbør. I hele juli måned har tørkeindekset på landsplan ligget og svinget mellem 9,9 og 10, der er den højest opnåelige tørkeindeks-værdi. Kilde: DMI Vis mere

Det er gået hårdt ud over danske landmænd, og det har senest fået miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen (V) til at udstede en hjælpepakke til det nødstedte landbrug. Pakken består af regelændringer, som skal skabe mere tid og fleksibilitet, mens vi venter på regnen. I første omgang følger der ingen penge med.

Men det er ikke kun herhjemme, at landmænd kæmper mod tørken. Og måske kan vi i Danmark lære noget ved at kigge udover landets grænser, mener Henrik Zobbe, fakultetsdirektør på det Natur- og biovidenskabelige fakultet ved KU.

»I andre lande har de jo meget mere ekstremt vejr, end vi normalt har her. For eksempel i USA, hvor man kan opleve ekstrem tørke i den ene del af landet, samtidig med at man kan risikere oversvømmelse og tornadoer i den anden del«, siger han.

»Det er noget, de har taget højde for i deres landbrugspolitik og udviklingen af deres afgrøder«, siger han.

Henrik Zobbe pointerer dog, at der ikke er nogen grund til, at danske landmænd går i panik over et enkelt år med tørke.

»Det er jo meget sjældent, at vi i Danmark oplever en sådan tørke. Senest vi så noget lignende, var i 1992. Hvis det sker så sjældent, så er det ikke noget, man skal bekymre sig så meget over. Så er det noget, man kan løse ad hoc, som vi ser med hjælpe-pakken«, siger han.

Ny skæringsdato for efterafgrøder

Et af tiltagene i hjælpepakken er, at landmændene kan vente nogle uger med at så efterafgrøder. Oprindeligt hed skæringsdatoen 20. august, men på grund af vejrsituationen har regeringen besluttet, at landmændene nu har frem til foreløbigt 3. september til at så efterafgrøderne.

»Men får vi et klima, som bliver mere ekstremt år for år, hvor vi får nogle større udsving, så skal man til at begynde at kigge på, hvordan man i Danmark skal forberede sig på det«.

Der er flere måder, dansk landbrug kan geare sig til mere ekstremt vejr, vurderer han. Landbruget kan for eksempel selv begynde at udvikle på nye sorter, der er mere hårdføre over for henholdsvis tørke eller resistente over for svampe, hvis vi får mere vådt vejr. Samfundsmæssigt kan man også tænke i løsninger i form af forsikringsordninger, fremfor ad hoc – støtte, hvis uheldet sker.

»Man har fokuseret rigtig meget på forsikringsordninger i USA, hvor man forsikrer høsten eller forskellige afgrøder. Ligesom man tegner en bilforsikring, så kan man tegne en forsikringen på årets kornhøst. Hvis man oplever det som et generelt problem, at vi får mere ekstreme vejrforhold, så kunne man tænke sig noget af det samme i Europa. Men for Danmark giver det ikke mening på nuværende tidspunkt«, siger han.

Resten af Europa kæmper også med tørken i landbruget. I Sverige har man givet 870 millioner kroner til landbruget på grund af dårlige kornhøst, og i Polen har man udbetalt omkring 1,4 milliarder kroner til landmænd, som har mistet mere end 30 pct. af deres indtægt på grund af tørken. I Litauen er det blevet forbudt at indlede konkurser mod et landbrug, ligesom også Tyskland varsler med tiltag til at komme landbruget til undsætning.