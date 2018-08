Døve tjener penge på at beholde overskuddet fra tilskud til tolke

I en sjællandsk kommune bor en døv mand, som i årevis har benyttet sin kones tegnsprogstolkefirma til at levere den tolkning, han har brug for i sit arbejde. Konen har i sit firma ansat en tolk til omtrent 350.000 kroner om året, men fakturerer kommunen for det dobbelte. Dermed tjener familien selv cirka 350.000 kroner om året ved at udnytte det forhold, at manden ligesom andre døve har ret til 20 timers tolkebistand om ugen i forbindelse med arbejde. Taksten for en tolketime er mellem 650 og 980 kroner i timen, som kommunen og staten hver betaler halvdelen af.

Flere kilder, Politiken har talt med, er bekendt med parrets ordning. Politiken kender parrets identitet og har kontaktet dem, men de ønsker ikke at udtale sig.

Ordningen med at oprette et tolkefirma er dog – i modsætning til andre metoder i døvemiljøet, som Politiken de seneste uger har afdækket – ikke ulovlig. Men det er uetisk, mener et politisk flertal, som nu vil have ændret reglerne.

I Høje-Taastrup Kommune kender man til modellen, hvor en døv enten selv eller gennem en ægtefælle opretter et tolkefirma, så de kan tjene penge på at få hjælp fra det offentlige.

»Vi er bekendt med sager – også i vores kommune – hvor døve selv eller gennem en ægtefælle opretter et tolkefirma, som så tolker for den døve i forbindelse med arbejde. På den måde kan den døve potentielt høste et overskud på kommunens tilskud til personlig assistance, hvis man udbetaler en mindre løn til tolken, end der opkræves hos kommunen. Det er fuldt ud lovligt«, siger Niels Krüger, der står i spidsen for handikapområdet i jobcenteret i Høje-Taastrup Kommune.

Selv om det er lovligt, er det uetisk. Den slags tager vi afstand fra. Vi synes ikke, man skal kunne tjene penge på sin egen tolk Lars Knudsen, landsformand for Danske Døves Landsforbund

For at ordningen er lovlig, kræver det, at tolken reelt tolker det antal timer, der opkræves hos kommunen, fortæller kontorchef Kia Schou Borggaard, der leder tilsynsenheden i Københavns Kommune.

»Det er korrekt, at loven er indrettet sådan, at døve kan have et overskud, hvis de selv ansætter en tolk, der er billigere end den takst, de ifølge loven kan fakturere kommunen for. Eller sagt på en anden måde – der kunne være en besparelse for kommunerne, hvis vi blot skulle betale den faktiske løn til tolkene«, siger hun.

De offentlige udgifter til arbejdsrelateret døvetolkebistand anslås til op mod 55 millioner kroner. Ingen har i dag et overblik over, hvor få eller hvor mange døve, der tjener penge på tolkebistanden ved at oprette et firma. Beskæftigelsesministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der regner med at kunne levere en redegørelse i slutningen af august.

Svært at kontrollere

Det er en principafgørelse fra Ankestyrelsen i 2006, der gør det muligt for døve at tjene penge på at få hjælp fra det offentlige. Her fastslog Ankestyrelsen, at en tolkebruger selv kan vælge, hvem han eller hun vil bruge som tolkeleverandør – herunder også egen virksomhed.

Men det er problematisk, at nogle døve kan tjene en årsløn på, at samfundet tilbyder dem gratis tolkning på arbejdet. Det mener landsformand for Danske Døves Landsforbund Lars Knudsen.

»Selv om det er lovligt, er det uetisk. Den slags tager vi afstand fra. Vi synes ikke, man skal kunne tjene penge på sin egen tolk. Jeg tror og håber, det er et fåtal, som gør brug af den metode«, siger han.