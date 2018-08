Sket i ugen: Præsterne havde det også varmt og ønskede sommerkjole

Sagt i ugen

Meteorolog Jesper Theilgaard mærkede øget interesse for klimaforandringer:

»Denne mærkelige sommer har fået mange til at tænke, berettiget eller ej, at noget er galt«.

(Politiken)

81-årige Kirsten Bjerritsgaard fra Økosamfundet Dyssekilde i Nordsjælland, hvor beboerne har reduceret indtaget af kød for at mindske deres CO-aftryk:

»Når vi en sjælden gang spiser kød, kan vi godt nøjes med at dele en kotelet«.

(Ekstra Bladet)

Storbritanniens tidligere udenrigsminister, den konservative Boris Johnson, vendte sig imod den danske ’burkalov’:

»Hvis du siger, at burkaen er undertrykkende, er jeg helt enig, og jeg kan ikke finde nogen begrundelse for den i Koranen. Jeg vil endda gå videre og kalde det fuldstændig latterligt, at folk skal gå rundt og ligne postkasser, og jeg afskyr ethvert forsøg fra – altid mandlige – regeringer på at fremme den form for ’fromhed’. Men jeg er imod et forbud, fordi det altid vil blive opfattet som vendt imod islam«.

(The Daily Telegraph)

Den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz lovede at betale bøder, der bliver givet for at overtræde tildækningsforbuddet i Danmark:

»Jeg vil være i København 11. september for at betale alle bøderne, og det vil jeg herefter gøre hver måned, for selv om jeg er imod niqab, vil jeg altid forsvare frihedsrettigheder over hele verden«.

(Berlingske)

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, om den fransk-algeriske velgører:

»Hvis Rachid Nekkaz kommer til Danmark, tror jeg godt, det kan ændre stemningen i Folketinget, så vi kan diskutere bødeniveauet, og om det ikke er rimeligt med fængselsstraf«.

(Jyllands-Posten)

Den tidligere professionelle fodboldspiller Stig Tøfting angreb i en ’talk’ på Smukfest i Skanderborg nutidens landsholdsspillere for at være »selvfede« og »have hovedet oppe i røven på sig selv«:

»50 fans var rejst 1.000 km for at se landsholdet træne i Rusland, og de gad ikke engang tage et billede eller skrive en autograf. De gik bare direkte ud i bussen. Det er så ringe, som det kan være. Fodboldspillere lever i en beskyttet verden, hvor forbindelsen til fans forsvinder, og jeg synes virkelig, det er en skam, at der er sådan«.

(TV 2 Østjylland)

Radiovært og klummeskribent Sandie Westh om Britney Spears’ optræden på Smukfest, hvor den amerikanske popstjerne på intet tidspunkt sang selv:

»Britney på Smukfest er noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har set. Og jeg har altså set David Owe optræde«.

(Twitter)

Komponisten Jesper Ranum, der i 1988 skrev kendingsmelodien til ’Lykkehjulet’, som snart genopstår på dansk tv:

»Melodien blev mit største hit, og rent økonomisk var det interessant at få royalties for noget, der kører hver dag i tv. Men det er ikke nogen særlig tung kunstnerisk reference«.

(Information)

