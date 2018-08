Vold, trusler og hærværk: Gadesalget i København er eksploderet og forrået Antallet af gadesælgere i København er femdoblet siden 2010. Konkurrencen er blevet rå med vold og trusler, siger sælgere.

Markedet for mobilt gadesalg i København har udviklet sig til at være det vilde vesten. Sådan lyder det fra en række gadesælgere, som Politiken har talt med.

De fortæller om deres oplevelser med en konkurrencesituation, der nu er så tilspidset, at der kæmpes om de lukrative pladser på gader og pladser med kriminelle midler som hærværk, vold og trusler med våben.

Ifølge udsagn fra flere skyldes forråelsen blandt andet, at Københavns underverden har bevæget sig ind på markedet for gadesalg; et marked, der er kendetegnet ved let adgang og minimal kontrol.

»Mig og mine medarbejdere er blevet truet, vi har oplevet vold og hærværk på vogne. Jeg har intet imod konkurrence og hård konkurrence. Det er okay at skulle stå tidligt op om morgenen for at få en god plads. Men når der kommer chikane, vold og hærværk, så er det ikke sjovt længere«, siger en gadesælger, der af frygt for repressalier ønsker at være anonym.

Det er det rene cowboyland, og det gavner ikke byen på nogen måde John Hansen, direktør, KBH Commerce & Culture

Gratis at få en tilladelse

Tilladelserne til at sælge kaffe, sandwich eller andre mad- og drikkevarer fra mobile boder gives af kommunen, så de gælder kalenderåret ud.

Siden 2013 har det været gratis at få en tilladelse til at bedrive gadesalg i Københavns Kommune.

Borgerrepræsentationen besluttede dengang at fjerne de tidligere afgifter for at skabe mere liv i byen og et større udbud af mad.

Kommunen oplyser nu, at antallet af udstedte tilladelser til mobilt gadesalg er femdoblet fra 130 i 2010 til 640 sidste år. Og væksten forventes at fortsætte i 2018.

I Københavns største handelsforening, der repræsenterer butikker og restauranter, oplever man problemerne med det eksploderende salg fra mobile vogne.

»Det skæmmer jo bybilledet, at de står foran forretninger, som i forvejen sælger de samme varer, men til gengæld skal betale husleje, skat og moms. Så står de der og laver lige så mange sorte penge som ærlige penge«, siger John Hansen, direktør i KBH Commerce & Culture.

Hvor ved du fra, at de laver sorte penge?

»Det er min påstand. Men der er ikke tvivl om det, for ingen kontrollerer jo det her marked og følger op på, hvem de er, og hvor længe de må stå de forskellige steder. Det er det rene cowboyland, og det gavner ikke byen på nogen måde«, siger John Hansen, der mener, at de mange gadehandlere skævvrider konkurrencen for de fysiske butikker.

John Hansen udtaler sig alene om situationen i det indre København, hvor få mobile fødevarefirmaer af kommunen har fået særtilladelse til at sælge mad- og drikkevarer. Særtilladelser kræver det også at sælge på blandt andet byens populære strande.

Det stigende antal har de senere år skabt en særlig barsk konkurrencesituation i byens parker. Her beretter flere af hinanden uafhængige sælgere om episoder med vold og trusler, chikane og hærværk.

Situationen er, ifølge kildernes udsagn, forværret de seneste par år, efter at nye aktører fra et kriminelt miljø har bevæget sig ind på markedet.

»Jeg har set sælgere få tæsk, og jeg selv og andre er blevet truet. Det handler om at få den bedste plads til sin vogn og skræmme de andre sælgere væk«, siger en kilde, der heller ikke tør stå frem med sit navn.