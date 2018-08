Sagen forfra: Kampen om regionerne fortsætter Regionernes fremtid bliver et politisk stridspunkt, når en ny sundhedsreform til efteråret skal forhandles på plads. Men er Løkke klar til at give dødsstødet til de regioner, han selv var med til at opfinde? Og har vi ikke hørt Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance kræve regionernes endeligt før?

2004: Løkkes store reform.

Det startede som en ’sommeragurk’ – en pseudodiskussion uden reelle udsigter.

Sådan afskrev Socialdemokratiets daværende kommunalordfører, Ole Stavad, i hvert fald den politiske debat om amternes fremtid, der voksede i sommeren 2002.

Men konklusionen var for tjep, for Lars Løkke Rasmussen havde som indenrigs- og sundhedsminister opbygget stor frustration over amternes manglende succes med at nedbringe hospitalernes ventelister. Den utilfredshed og debatlyst i Venstre fik i august samme år statsminister Anders Fogh Rasmussen til at nedsætte en strukturkommission.

Knap to år efter var kommissionen i mål, og Venstres udspil klar: Amterne skulle erstattes med færre regioner, og ca. 100 kommuner skulle dannes. Løkke ledte de videre forhandlinger, men måtte efter få måneder opgive at blive enig med S og R. 24 juni 2004 meldte Løkke så, at VK-regeringen og DF havde landet »den største reform af den offentlige sektor i vores generation«.

2007: Regionerne fødes.

1. januar 2007 vågnede danskerne op til et nyt Danmarkskort. Landet var nu opdelt i 5 regioner og 98 kommuner i stedet for 13 amter og 271 kommuner.

Regionernes primære opgave blev sundhedsvæsenet, herunder hospitalerne, psykiatrien og sygesikringen, hvilket omfatter privatpraktiserende læger og speciallæger.

Herudover fik regionerne blandt andet ansvar for den regionale udvikling på områder som natur og miljø, erhverv, uddannelse og kultur. De overtog samtidig driften af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.

I sin nytårstale kaldte statsminister Anders Fogh Rasmussen virkeliggørelsen af strukturreformen for »en stor og krævende opgave for de tusinder af medarbejdere, som i disse dage skifter arbejdsplads«.

Derfor opfordrede han danskerne til at støtte op om de påvirkede og til at vise »lidt tålmodighed, indtil alt det nye er kørt i gang«.

2011-2015: Venstre i syv sind.

Det har ikke altid været helt nemt at blive klog på, hvad Venstre mener om regionerne, for udtalelser fra ledende partimedlemmer har gennem årene peget i flere retninger. I februar 2011 afviste statsminister Lars Løkke Rasmussen pure en nedlæggelse: »Vi har ikke opfundet regionerne for at afskaffe dem igen. Ideen med regionerne er at skabe større organisationer, der kan løfte sundhedsopgaven«, sagde han dengang til Politiken.

Bare et halvt år efter var Venstres officielle holdning en anden. På partiets sommergruppemøde fortalte den daværende indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, at Venstre ønskede regionerne nedlagt 1. januar 2013.