Læger må slås et år mere med udskældt medicinmodul

Sundhedsministeriet er klar. Sundhedsdatastyrelsen er klar, skrev ministeren, der blot bad om, at regionerne inden ugens udgang gav et svar på, »om I ønsker overgang per november 2018 eller per marts 2019«.

Men Danske Regioner har svaret ministeren, at de ikke ønsker at vende tilbage til den oprindelige tidsplan.

Det var politikerne i Region Hovedstaden, der 28. juni stillede det håndfaste krav om, at problemerne med Sundhedsplatformens medicinmodul skulle være løst inden årets udgang. Det skete, da de på et ekstraordinært møde behandlede Rigsrevisionens meget skarpe kritik af den måde, som regionernes embedsmænd havde indført Sundhedsplatformen på. Partierne pålagde embedsmændene at udarbejde en plan med klare deadlines for, hvornår de mange problemer vil være løst. Og de satte selv som frist, at problemerne med medicinmodulet skulle være løst i år. Et krav, som embedsmændene nu beder om at få fjernet.

De beskriver en organisation, der »allerede er presset«, og hvor det »er forbundet med stor risiko for kvalitetstab at øge presset«. Der var frem til årsskiftet ansat 450 medarbejdere til at indføre Sundhedsplatformen, men en del af dem er returneret til deres jobs på hospitalerne, så det i 2018 har været nødvendigt at rekruttere nye medarbejdere, der også skal certificeres i at bruge det nye system. Fra starten af 2018 var der 7.200 uløste sager og ønsker om forbedringer, så 2018 »må forventes at adskille sig fra et normalt år«, skriver embedsmændene.