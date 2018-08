Region Hovedstaden udskyder endnu engang at rette fejl i udskældt medicinmodul

Efter et møde i regionsrådet må borgerne i Region Hovedstaden nu vente til starten af 2019, før alle fejlene i Sundhedsplatformens medicinmodul bliver udbedret. Det fortæller Regionsrådformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

En række hospitalslæger kritiserede i dag medicinmodulet for at være ’dysfunktionelt’ og farligt for patientsikkerheden.

Regionsrådet blev ellers i juni enige om, at når nytårsraketterne brager løs den 1. januar, skulle alle fejlene være blevet udbedret. Men embedsmændene kunne godt se, at det var urealistisk. Derfor har regionsrådet på dagens møde godkendt en udsættelse.

»Halvdelen af forbedringerne, der blev peget på skulle forbedres, er så sådan set allerede forbedret. Der vil komme yderligere 14 nye opdatering til oktober, og de sidste 17 kommer først til februar 2019«, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hun mener dog stadig, at det er en skam, at Region Hovedstaden ikke kan leve op til den ambition, der blev sat før sommerferien.

»Det er ærgerligt, at alle forbedringerne ikke sker i år, men dem som lægerne og sygeplejerskerne har prioriteret er de vigtigste, de bliver fremmet. Der har også været eksempler på, at der er blevet udskrevet for meget kemobehandling til kræftpatienter, og det bliver rettet inden årets udgang«, siger Regionrådsformanden.

Den nye indsats kommer til at være fokuseret på at gøre enkelte medarbejdere til superbrugere, og derfor bliver der afsat ekstra midler, så enkelte medarbejdere kun skal koncentrere sig om at bruge Sundhedsplatformen. Men der er også nogle områder, der bliver nedprioriteret, indtil Sundhedsplatformen er fejlfri.

»Der er også områder, hvor it-afdelingen selv må finansiere det ved at gøre mindre på et område og sætte alt ind på at få udviklet nogle af de ekstra ting«, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hvor mange ekstra penge bliver der tilført?

»Vi har ikke besluttet konkret, hvor meget det bliver endnu, men det er i omegnen 20 millioner«.