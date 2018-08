Skolestart: Hvad kan man forvente af ti års skolegang? Vi har spurgt en forsker, en historiker, en elev og en lærer Omkring 60.000 forventningsfulde elever starter i 0. klasse i denne uge. Hvad kan de vente sig af glæder og sorger de næste 10 år?

Lise Tingleff Nielsen, områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut

Pr-foto: Jacob Nielsen

»De nye elever i 0. klasse møder en skole, som er ved at finde sine ben efter reformen. Eleverne vil gennem skoletiden møde en undervisning, hvor lærerne arbejder med, hvordan forskellige elever lærer bedst muligt. Konkret kan det være at starte dagen med en stille periode, hvor eleverne læser hver for sig. Det kan være natur og teknologi, hvor eleverne samler dyr i mosen og går hjem og skriver om dem. I det hele taget vil de møde lærere og pædagoger, som forsøger at arbejde bevidst med forskellige læringsformer.

Nogle af forandringerne skyldes skolereformen, men mange forandringer var i gang i forvejen. Helt friske undersøgelser på indskolingsområdet viser også,at der er udfordringer og store forskelle fra skole til skole, netop når det gælder differentiering af undervisningen og varieret undervisning. Det er rigtig svært for mange skoler at indrette undervisningen, så den rammer alle børn. Det vil de nye elever i 0. klasse også støde på i løbet af deres skoletid«.

Ning de Coninck-Smith, lektor ved DPU Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

»Det virker, som om skolereformen er kommet ned i et gear, hvor alle kan være med. Så jeg tror, at de små mennesker vil møde en god skole. Set i historisk perspektiv møder eleverne en skole, som griber tilbage til min tid med fokus på faglighed. Selv mit barnebarn Theo på næsten 2 år kan tælle til 5.

Det skyldes jo, at der er kommet indlæring helt ned i vuggestuerne. Men samtidig er skolehverdagen præget af noget af skoletænkningen i 1960’erne og 70’erne: Nemlig at små mennesker lærer bedst, når de selv har fingrene i fedtefadet og kan røre, føle og smage det, de skal forholde sig til. En af de store udfordringer for de nye elever er, om skolesystemet bliver endnu mere opdelt. Jeg vil gætte på, at hver tredje af børnene kommer til at skifte skole i løbet af deres skoletid. Det skyldes, at de unge forældre ser sig som brugere af velfærdssamfundet og ikke som borgere. Derfor vil mange elever skifte skole. Både mellem folkeskoler og fra folkeskoler til private skoler«.