Overblik: Her kan du opleve Pride-paraden Skal du ud at vise regnbueflaget frem i morgen? Lær årets rute til Pride-paraden at kende her.

I morgen kulminerer Pride-ugen, når den famøse parade bevæger sig gennem Københavns gader. Starten er ved Frederiksberg Rådhus, hvorfra menneskemængden går ad Allegade til Frederiksberg Allé og Vesterbrogade mod afslutningen på Rådhuspladsen. Fakta Pride-paraden 2018 - Rutens længde: 3,3 km - Tid: ca. 2 timer (fra den første gruppe går fra Frederiksberg til ankomst på Rådhuspladsen) - Deltagere: Ca. 25.000 - Tilskuere: Ca. 300.000 Kilder: Copenhagenpride.dk, Wikipedia Skal du være med i festlighederne, enten som tilskuer eller deltager, kan du på kortet herunder danne dig et overblik over ruten. Det er 22. gang, at Copenhagen Pride finder sted. »Arrangørerne bag paraden har i år måttet lukke for tilmeldinger fra større grupper. Tilslutningen i år har været så stor, at vi ganske enkelt ikke har mere plads i startområdet på Frederiksberg«, skriver Copenhagen Pride på deres hjemmeside. På hjemmesiden kan man se, at 164 grupper, foreninger og virksomheder har meldt sig til at deltage i paraden.