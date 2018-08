På 3. pladsen i Europa: Danskerne spiller mere om penge end nogensinde At vædde og spille om penge er blevet en folkesport i en grad, så vi nu er den 3. mest gamblende nation i Europa.

Danskernes 3. plads i gambling er dybt problematisk, mener Michael Bay Jørsel, der som leder af Center for Ludomani gennem 26 år har fulgt udviklingen med egne øjne. Fra engang hvor spillegæld var noget med ældre mænd og røgfyldte lokaler til i dag, hvor spil appellerer til alle aldre og samfundslag, tilgængeligt døgnet rundt.

»Vi har et problem med vores nye spillekultur. Og med den øgede tilgængelighed og den voldsomme markedsføring i disse år forstærkes det problem dag for dag. Spil bunder i spænding og drømmen om den store gevinst, og det er klart, at jo mere man eksponeres for den drøm, og jo mere accepteret det er at gå efter den, jo flere vil få problemer«, siger Michael Bay Jørsel til Kristelig Dagblad.

»Det rammer også pårørende, så vi taler om mange tusinde mennesker, hvis liv bliver ødelagt af det her, og derfor undrer det mig, at der ikke er mere fokus på at få reguleret hele spillemarkedet«.

Taber 1.792 kroner om året

Ifølge en opgørelse fra analysevirksomheden H2 Gambling Capital og beregninger fra finans.dk er Danmark nu nummer tre på listen over spillelystne lande i Europa. Branchen forventer at omsætte 10 milliarder kroner i år - og hver dansker taber i snit 1.792 kroner til et af firmaerne om året.

Væksten, viser tal fra Spillemyndigheden.dk, er især kommet på online-spil, mens fysiske spillehaller, spilleautomater og kasinoer på dyre hoteller er stagneret eller for nedadgående.

At spil bliver lettere tilgængeligt på pc og telefon er foruroligende, siger generalsekretær i European Association for the Study of Gambling, hollænderen Pieter Remmers til Kristelig Dagblad. Han undrer sig over, at Danmark nu er stukket af fra Holland, Belgien og Østrig, som vi tidligere mindede om.

En ny hyggekultur

»Der er sket en normalisering af spil og gambling i Danmark, som vi slet ikke ser på samme måde i Holland. Det virker nærmest til, at det er blevet en del af jeres hyggekultur«, siger Pieter Remmers, om danskerne, der nu vædder og spiller for dobbelt så mange penge, som hollænderne gør.

Man anslår at 125.000 danskere har problemer med at styre deres spillelidenskab, 10.000 i en grad så de kan kaldes ludomaner.

Cirka otte procent af de 12-17-årige udviser risikoadfærd, viser tal fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Og af de cirka 700 mennesker, der hvert år søger Center for Ludomani for at få hjælp, er halvdelen under 30 år.