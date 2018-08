Fri adgang?: Rigsadvokaten får altid ja til at gå i Højesteret, mens de dømte næsten altid får nej Det undrer forsvarer, at den øverste anklager altid får anketilladelse. Nævn afviser, at det er et gummistempel.

Forskellen er til at tage og føle på, når det gælder om at få prøvet en straffesag ved landets øverste domstol, Højesteret. Sidste år blev der søgt om såkaldt tredjeinstansbevilling 244 gange, og i næsten alle tilfælde kom anmodningen fra tiltaltes forsvarere. Kun 24 af dem fik lov.

Den øverste anklager, rigsadvokaten, søgte 6 gange, men fik til gengæld lutter tilladelser til at forelægge sagerne for den øverste domstol. Sådan har mønstret været de seneste 10 år: De dømtes forsvarere søger mange gange, men får som regel afslag, viser årsberetningerne fra Procesbevillingsnævnet. Rigsadvokaten gør forsøget få gange og får stort set altid tilladelse.

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt organ af bestående af tre dommere, en professor og en advokat, som skal afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at anke civile sager og straffesager som drab, narkokriminalitet og udvisning til landsretten og Højesteret. Ved den øverste domstol kræver sagen, at der er noget særlig vigtigt eller principielt på spil.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen synes, det er påfaldende, hvor ofte de tiltalte får nej fra Procensbevillingsnævnet til deres anmodninger, mens rigsadvokatens forespørgsler glider glat igennem.

Michael Juul Eriksen var derfor ikke et sekund i tvivl om, at den øverste anklager ville få grønt lys af nævnet til at indbringe udvisningssagen mod lederen af Loyal to Familia, Shuaib Khan, for Højesteret, hvor sagen begynder til november. Både byretten og landsretten har tidligere afvist en ubetinget udvisning af den københavnske bandeleder.

»Det er en sag med stor politisk bevågenhed, og Procesbevillingsnævnet ville påkalde sig enorm vrede, hvis det sagde nej til tredjeinstansbevilling. Nutidens politikere er ikke for fine til at gå løs på uafhængige domstole og nævn, hvis de når frem til det ’forkerte’ resultat«, siger Shuaib Khans advokat, der mener, at alle burde få et grundkursus i magtens tredeling, før de begynder i Folketinget:

»Politikerne er meget hurtige på aftrækkeren, og derfor er der alle vegne i retssystemet et stort ønske om ikke at påkalde sig negativ opmærksomhed«.

Ingen bånd

Ifølge Michael Juul Eriksen er der grund til at spise brød til, når den nye rigsadvokat Jan Reckendorff tillægger Procesbevillingsnævnets accept af at bringe udvisningssagen for Højesteret afgørende betydning: »Hvis man kigger på statistikken, får rigsadvokaten altid tilladelse«, siger Michael Juul Eriksen.

Nævnet er selvsagt ikke er bundet af, hvad rigsadvokaten siger Oliver Talevski, dommer i Højesteret

I sidste weekend lagde rigsadvokaten i et interview i Politiken op til en mere offensiv stil, hvor anklagemyndigheden går til kanten for at få indfri regeringens ønske om at udvise så mange kriminelle udlændinge i Danmark som muligt inden for lovens rammer. Både Dommerforeningen og advokater giver udtryk for, at de oplever en stigende politisering af retsvæsenet, hvor sager med stor mediebevågenhed bliver prioriteret på bekostning af andre. F.eks. oplever formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Karoline Normann, at anklagere er begyndt at nedlægge påstand om ubetinget udvisning, selv om de på forhånd må vide, at de ikke kommer igennem med det i retten.

Efter et objektivitetsprincip må anklagemyndigheden kun rejse tiltale i sager, hvor der er grund til at tro, at det vil føre til en domfældelse. Men med udviklingen de senere år er det afgørende, at de uafhængige domstole og nævn forsvarer retssamfundet, lyder advarslen.