Overblik: Her er de seneste års milliarddyre skandalesager i Skat

2018

Skattegælden sætter rekord

Danskernes skattegæld er nu vokset til 108,6 milliarder kroner. 75 milliarder kroner er ifølge Skat umulige at inddrive.

I et forsøg på at komme problemerne til livs har regeringen fra 1. juli erstattet det gamle Skat med 7 nye specialiserede styrelser.

Det er et led i en redningsplan for skatteområdet til mindst 7 milliarder kroner. Som led i planen kommer 1.000 nye skattemedarbejdere til.

Store problemer med it-systemer

Tirsdag beretter Berlingske, at Rigsrevisionen er stærkt bekymret over udrulningen af det nye it-system til skatteinddrivelser, PSRM. Bekymringen går på, om afløseren for det skandaløse Efi-system kan nå at være fuldt indfaset i 2021, hvor skattegæld for milliarder vil være forældet.

Nu kan Politiken fortælle, at en ekspertgruppe konkluderer, at 70 it-systemer i Skat er så forældede, at de skal erstattes hurtigt. Det vil koste milliarder, lyder det.

2016

Mulig svindelsag om moms

Udbetaling af negativ moms for 235 milliarder kroner får Rigsrevisionen til at undersøge, hvordan Skat kontrollerer udbetalingerne.

Undersøgelsen ender i december 2016 med en stærkt kritisk udtalelse fra Folketingets Statsrevisorer for en utilstrækkelig og mangelfuld kontrol fra Skats side.

2015

Gigantsvindel med udbytteskat

25. august anmelder Skat mistanke om skattesvindel for 6,2 milliarder kroner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – bagmandspolitiet. Tallet er siden opjusteret, så svindlen nu menes at udgøre mindst 12,7 milliarder kroner.

Svindlen skal være sket i forbindelse med ansøgning om tilbagebetaling af udbytteskat, hvor udenlandske svindlere udnyttede manglende kontrol til med forfalskede dokumenter at få tilbagebetalt udbytteskat, som de ikke havde krav på.

Da svindlen opdages, har Skatteministeriet i 5 år modtaget advarsler om, at systemet lå åbent for svindel.

Skat ignorerede skattely

Det kommer frem, at Skat i 2010 ikke sørgede for at fremskaffe oplysninger om danskere med penge i muligt skattely i Schweiz, selv om det var offentligt kendt, at skattepolitiet i Frankrig lå inde med oplysninger om hundredtusindvis af konti i storbanken HSBC i Schweiz.

Da Politiken afslørede, at 314 kunder med tilknytning til Danmark havde placeret 4,8 milliarder kroner i banken, rekvirerede Skat oplysningerne og har siden rejst 49 skattesager med krav om næsten 100 millioner kroner.

Storstilet it-system skrottes

Skatteinddrivelsessystemet Efi bliver kasseret efter hård kritik fra Rigsrevisionen. Efi blev indført 2 år tidligere med 7 års forsinkelse. Det fejlslåede Efi har kostet staten op mod 15 milliarder kroner.

2013

Forkerte ejendomsvurderinger

Rigsrevisionen kritiserer Skat for systematisk fejlagtige ejendomsvurderinger. De fejlbehæftede ejendomsvurderinger ventes at løbe op i 13 milliarder kroner, når boligejere i 2019 skal kompenseres for at have betalt for meget i ejendomsskat.

En ny vurderingsstyrelse skal sikre korrekte ejendomsvurderinger, men som Politiken skrev søndag, erkender styrelsen nu en række nye fejlagtige skatteforhøjelser.