Støjberg er stille om storstilet asylcenterplan, og Alternativet fatter intet Regeringen har en ambitiøs europæisk asylcenterplan. Inger Støjberg forhandler, men vil ikke sige noget konkret. Socialdemokratiet forstår hende godt. Alternativet fatter intet.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holdt grundlovstale den 5. juni, luftede han en storstilet plan for et nyt europæisk asylsystem. Der skulle oprettes nye udrejsecentre for afviste asylansøgere. De skulle ligge uden for EU, men alligevel på europæisk jord.

Især Danmark og Østrig var involveret i planerne, men også Holland og Tyskland var med et eller andet sted derude. Siden er der ikke rigtig sket andet, end at Holland og Tyskland vist ikke er helt med alligevel, og i dag havde Socialdemokratiet kaldt udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd, fordi de gerne ville vide, hvordan det egentlig gik.

Det spørgsmål fik de ikke rigtig svar på, og den korte version af samrådet er, at Inger Støjberg stort set ikke gav et eneste konkret svar på de spørgsmål, hun blev stillet. Ud over Østrig svarede hun slet ikke på, hvilke lande, der er involveret i forhandlingerne.

»Helt ærligt, det vil kunne komme til at skade de forhandlinger, der foregår«, sagde ministeren.

Den holdning var der dog ganske stor forståelse for hos Socialdemokratiets Peter Hummelgaard Thomsen. Han bakker fuldtonet op bag regeringens initiativ til et nyt europæisk asylsystem, fordi det ifølge ham er tydeligt, at de europæiske lande ikke kan holde til et asylsystem, som det nuværende, der efter hans opfattelse reelt fungerer som brohoved for immigranter.

»Så bryder systemet sammen, og vi bliver ude af stand til at hjælpe dem, der virkelig har behov for hjælp. Den folkelige opbakning forsvinder, og det er det, vi ser i hele Europa«, mener Peter Hummelgaard.

Netop derfor var der forståelse for Inger Støjbergs stilhed. Hvis en aftale kræver, at regeringen arbejder i stilhed, så skal den have lov til at være stille.

Vi forhandler

Spørgsmålet er bare, om Inger Støjberg er stille, fordi hun forhandler, eller om hun er stille, fordi der intet er sket, siden Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde planerne. Under samrådet understregede Inger Støjberg, at hun forhandlede ,og at forhandlingerne var intense. En eventuel aftale i 2018, som Lars Løkke talte om, bliver det dog ikke til, og på spørgsmålet, om det så bliver 2019, sagde Inger Støjberg efter samrådet:

»Det er klart, at det, som regeringen arbejder på, er at få det på plads så hurtigt som muligt. Men jeg må også være ærlig og sige, at der er en række uafklarede elementer i det her. Blandt andet hvilket land der skal lægge jord til. Derfor er det svært at komme med en nøjagtig tidsramme for det. Det eneste jeg kan sige, er, at jeg arbejder ufortrødent videre med det«.

Er der kontakt med andre lande?

»Ja«.

Er det en konstruktiv kontakt?

»Det mener jeg bestemt, jeg kan sige ja til«.

Alternativet forstår intet

Hos Socialdemokratiet var Peter Hummelgaard dog ikke helt sikker på, at der er så meget kontakt.

»Hvis man har slået ud med armene uden at være i nærheden af en aftale, så synes jeg vi har et problem. Og jeg synes også det er et problem, hvis man har råbt for højt og for tidligt og derved ødelagt nogle muligheder bare fordi Lars Løkke Rasmussen skulle have noget at tale om Grundlovsdag«.