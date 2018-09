Alarmerende udvikling: Slagterbutikker lukker på stribe Branchen har afholdt krisemøde, efter at slagterbutikker lukker på stribe.

Nye madvaner, stigningen i folks kødfrie dage, truslen fra nethandel og supermarkeder. Der er mange forklaringer på, hvorfor slagterbranchen har det svært lige nu.

I hele landet lukker slagterbutikker nu med betydelig større hast, end der åbner nye. I 2017 og 2018 er der forsvundet 46 butikker, mens der er åbnet 20 butikker.

Folk går i supermarkederne. Jeg møder jo mine gamle kunder derovre. Nogle af dem lader, som om de ikke har set mig Michael Christesen, slagtermester

Selv en berømmet ’madby’ som København kan ikke holde liv i sine traditionelle slagterbutikker: Der er stadig to håndfulde slagtere rundt omkring i byen, men på Nørrebro forsvandt den sidste traditionelle slagterbutik 31. juli i en bydel, hvor oplandet er 79.900 mennesker (der er dog stadig mange halalslagtere), og heller ikke Vesterbro eller Valby har længere en slagterbutik.

I Sydhavnen holder en enkelt slagter udviklingen stangen:

»Vi klarer os med mad ud af huset og smørrebrød, men vi sælger ikke så mange slagtervarer mere. Folk går i supermarkederne. Jeg møder jo mine gamle kunder derovre, og der kan jeg godt se, hvad de har i kurven. Nogle af dem lader, som om de ikke har set mig«, siger slagtermester Michael Christesen, Sydhavnsslagteren, med et lavmælt grin.

Alene i Classensgade på Østerbro lå der 6 slagtere, da slagtermester Morten Clausen var ung. Nu er han den eneste tilbage, og han glæder sig bare til at komme på pension. »Når jeg stopper, så er den væk. Der er ingen unge, der gider det her«, siger han.

Andre byer i landet er også blevet slagterfri zone. I Hørsholm, hvor der for 50 år siden var 12 slagtere, lukkede byens to sidste slagterbutikker i rap sidste år. I Lyngby lukkede byens sidste slagter, Slagtergaarden, for to uger siden, og den næstsidste for et år siden.

Udviklingen de sidste par måneder har alarmeret fagets organisation, Fødevaredanmark, i en grad, at de i denne uge holdt krisemøde om, hvordan de stopper blødningen. De traditionelle slagterbutikker har i årtier været en vigende branche: Hvor der for 15 år siden var der anslået 500-600 butikker (organisationen har ikke en statistik, der rækker langt tilbage), er der cirka 250 nu. Det synes at være accelereret.

»Den sidste halvanden måned har der bare været for mange butikker, der lukkede. Det har drejet sig om fem butikker, og det lyder ikke af så mange, men det er butikker, vi kender, og nogle af dem kom helt bag på os, hvor vi tænkte: Hvad pokker er det, der sker?«, siger formand Leif Wilson Laustsen, der selv er slagtermester i Assens.

Bekymret for håndværket

»Om det er, fordi de slagterbutikker, der lukker, ikke har de rette varer på hylden, eller om det er nemmere at holde ind i Rema, det ved jeg ikke. Men vi er bekymret for håndværket og branchen«, siger formanden, der undrer sig over, at f.eks. en storby som København med et kæmpe kundeunderlag ikke kan bære flere slagtere.

»Vi kan drive en forretning i Assens med 7.000 indbyggere, og så kan man ikke drive en forretning på kvarterer med 50.000-100.000 indbyggere?«, siger han. Det samme billede ses i hele Danmark, hvor f.eks. store byer som Vejle og Kolding kun har en enkelt slagter tilbage.