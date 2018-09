Molslinjen overtager sejladsen på Bornholm

Lørdag den 1. september er en helt speciel dag for mange bornholmere, fordi et nyt rederi overtager færgetrafikken.

Molslinjen vandt det seneste udbud og får dermed ansvaret for opgaven med at besejle Bornholm fra Danske Færger A/S.

Rederiet har ombygget og renoveret færgen Express 1 og flyttet den fra Kattegat til Østersøen. Desuden sættes Hammershus, der er en nybygget stor konventionel færge, ind på ruten Rønne-Køge.

Molslinjen, der har sejler på Bornholm under navnet Bornholmslinjen, vandt udbuddet ved at tilbyde den laveste pris. Kontrakten gælder i ti år med mulighed for to års forlængelse.

Det betyder, at en bil+5-billet i snit koster 337 kroner for en enkelt. For at sprede trafikken bliver det dyrere på de populære afgange, mens der kommer et stort antal bil-billetter til salg til 99 kroner på andre tidspunkter.

Baggrunden for de billige bornholmerbilletter er, at staten har øget sit årlige tilskud til 371 millioner kroner.

Molslinjen har i øvrigt købt Danske Færger. Købet afventer godkendelse i Konkurrencestyrelsen.