Regeringen frygter russisk indblanding i den kommende valgkamp Tre ministre fremlægger handlingsplan med 11 punkter, der skal hjælpe danske medier og partier til at modstå russisk påvirkning.

Regeringen frygter, at Rusland vil forsøge at påvirke det kommende folketingsvalg med kampagner gennem de sociale medier, der skal skabe splittelse i den danske befolkning og undergrave udvalgte politikere og partier.

Derfor fremlagde justitsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren i går en handlingsplan i 11 punkter, der skal gøre myndighederne, partierne og medierne i stand til at modstå indblanding fra fremmede magter, og her tænker regeringen først og fremmest på Rusland. Planen følges op med et ønske om at bevilge 43 millioner kroner mere til Politiets Efterretningstjeneste til dette og andre formål.

»Det er især Rusland, der benytter sig af ondsindede kampagner rettet mod de vestlige lande«, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), da de tre ministre fremlagde deres handlingsplan.

Ministrene pegede på, at Rusland har blandet sig i det amerikanske præsidentvalg og forsøgte at miskreditere Emmanuel Macron under det franske præsidentvalg sidste år.

»Vi må forudse, at vi også kan blive udsat for misinformations- og påvirkningskampagner«, sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Vores opgave er at gøre opmærksom på, når andre lande forsøger at påvirke vores demokrati Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister (V)

Han er ikke så nervøs for, at nogen skal forsøge at sabotere selve valghandlingen, som i Danmark fortsat foregår ved brug af papirstemmesedler. Og han mener også, at Danmark er godt rustet, da vi har »et stærkt demokrati«. Men alligevel mener han, at Danmark må beskytte sig mod forsøg på at »skabe tvivl om, hvad der er sandt eller falsk« og mod at »skabe splittelse i befolkningen«.

»Vi har set, at de undergraver udvalgte politikere eller udvalgte partier«, sagde forsvarsministeren.

Regeringen har ikke noget bud på, hvilke politikere eller partier den russiske regering eller efterretningstjeneste skulle have et ønske om at undergrave.

»Det er en postgang for tidligt. Vi kan ikke vide, hvad de vil gøre«, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra den russiske ambassadør i Danmark, Mikhail Vanin, men han er på ferie, oplyste ambassaden i går. Ambassadøren har dog før sommerferien afvist, at Rusland skulle have noget ønske om at påvirke et dansk folketingsvalg.

»Da der ikke er nogen forskel i den russofobiske holdning mellem den danske regering og oppositionen, giver det ikke nogen mening at blande sig i danske valg«, skrev Mikhail Vanin på Twitter.

Medier får tilbud fra PET

Justitsminister Søren Pape (K) forklarede, at regeringens handlingsplan sætter ind på fem områder:

Myndighederne skal være bedre rustet til at modstå kampagner. Selve valghandlingen skal beskyttes. De politiske partier skal rådgives bedre. Der skal være en tættere dialog mellem myndighederne og de etablerede medier og de sociale medier. Og endelig skal det med et lovforslag fastslås, at det er strafbart at hjælpe fremmede efterretningstjenester til at føre påvirkningskampagner i Danmark.

Regeringen er klar over, at den er »ude i en balancegang«, hvor den i sin iver for at beskytte demokratiet kan komme til at begrænse ytringsfriheden eller pressens frihed og uafhængighed.