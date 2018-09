Politikernes net kan være for stormasket til kvotekongerne: »De nye regler ender med at være lidt et slag i luften« Et samlet Folketing har givet hinanden håndslag på at sprede fiskeriet på flere hænder. Men storfiskere kan leje gamle kvoter og omgå planen.

Høj søgang med gebommerlige bølger er de seneste år skyllet ind over landets fiskerimyndigheder og rækken af ansvarlige fiskeriministre.

Ikke bare har Rigsrevisionen konkluderet, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke skulle koncentreres på få hænder.

Daværende minister Esben Lunde Larsen (V) var også nær blevet tvunget til at gå planken ud på grund af manglende tillid fra Dansk Folkeparti, der var på nippet til at vælte ham som minister.

Og i dag er ansvaret for fiskeriområdet på grund af miseren flyttet til ministeren for ligestilling og nordisk samarbejde, der drillende er blevet kaldt ’minister for alt godt fra havet’.

Men al den virak skulle have sin ende i november sidste år. Her præsenterede V-LA-K-regeringen med opbakning fra alle Folketingets partier en aftale, der én gang for alle skulle rydde op.

De har nogle dygtige mennesker bag sig, som har været kreative før Ib Poulsen (DF)

I aftalen beskrives det i klare vendinger, hvordan nye regler skal »forhindre uhensigtsmæssig kvotekoncentration og sikre en spredning af danske fiskekvoter, der fremmer et mangfoldigt fiskeri«. Spørgsmålet er dog, om den politiske aftale reelt lukker de mest kreative storfiskeres mulighed for at jonglere med fiskekvoterne.

Ifølge flere eksperter og interesseorganisationer lukker de nye regler ned for et par af de hidtidige smuthuller, men aftalen er ikke vandtæt.

På baggrund af den politiske aftale har ministeriet udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse, der rummer en række opstramninger, som skal gøre det sværere at være kvotekonge. Helt central er en ny regel om, at de gældende lofter for kvoter ikke kun gælder kvoter, som en fisker formelt ejer. Nu skal det også gælde kvoter, hvor en fisker har såkaldt bestemmende indflydelse. Det kan for eksempel være gennem lån, kaution eller sikkerhedsstillelse. Reglen skal gøre det sværere for fiskere at smyge sig uden om loftet. Til gengæld vækker det bekymring, at leje af kvoter ikke tæller med.





»Hvis det lykkes en fisker at få lov til at leje kvoter mere eller mindre permanent, kan man mene, at de nye regler ender med at være lidt et slag i luften«, siger lektor Jesper Levring Andersen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Med de nye regler opsiger politikerne også en række af de dispensationer, der har givet visse fiskere lov til at overskride kvoteloftet. Også her kan muligheden for at leje kvoter være en udvej for fiskerne. Det fremgår af en udredning om de nye regler, som Jesper Levring Andersen og en forskerkollega har lavet for det fiskeripolitiske kontor i Udenrigsministeriet.

I rapporten står, at det vil »være muligt for de nuværende ejere at leje de frasolgte kvoteandeles mængde tilbage og på den måde potentielt fortsætte fiskeriet«. Af samme rapport fremgår det også, at flere af de nye regler ikke ventes at have bemærkelsesværdige økonomiske konsekvenser for fiskerierhvervet.





Forskerne har haft adgang til nye data fra Fiskeristyrelsens register og kan derfor vurdere de konkrete konsekvenser af aftalen for landets fiskere. Her står det klart, at flere af de nye regler ikke ser ud til at få den store økonomiske effekt. Eksempelvis vil reglen om at droppe dispensationer til fiskere, der har fisket mere, end kvoteloftet tillader, kun medføre en nedgang i fangstværdien på cirka 7 procent for en god håndfuld fartøjer, der sidste år landede fisk for 311 millioner kroner. Samtidig står det klart, at fiskerne kan leje deres solgte kvoter tilbage.