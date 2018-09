Rigmand mødte op i København for at betale burkabøder: »Hvor er alle kvinderne i niqab?« I dag mødte den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz op foran Christiansborg for at betale de bøder, der er blevet udstedt i forbindelse med tildækningsforbuddet. Men ingen af de omtalte kvinder mødte op.

Journalister står og venter foran Christiansborg. De fleste har regnjakker på og nedadvendte mundvige. Kameraer, mikrofoner og diktafoner slås om pladsen, selvom den fransk-algeriske rigmand endnu ikke har mødt.

Han har meldt ud, at han i dag kl. 15.00 betaler bøder udstedt i forbindelse med tildækningsforbuddet.

Man kunne have en forventning om, at oprørere og tilhængere ville være mødt op. De er svære at få øje på, men Otto Fraenkel, en middelaldrende mand i grøn regnfrakke med matchende rygsæk og gråhvidt hår, er mødt op for at vise sin utilfredshed.

"Det er meget ulykkeligt, at udlændinge kan komme ind i landet og påvirke dansk lovgivning og beslutninger truffet af Folketinget. Det er helt uacceptabelt."

Foto: Andreas Haubjerg Til sidst i Rachid Nekkaz' tale råber en af de fremmødte »hvornår forlader I Danmark?«.

Til sidst i Rachid Nekkaz' tale råber en af de fremmødte »hvornår forlader I Danmark?«. Foto: Andreas Haubjerg

Algerisk valgkamp

En tur til turister går forbi og tager billeder af de trætte journalister, de fleste af dem med røg i deres mund. Mænd pludselig sker der noget. Som vilde dyr får en fotograf og snapshots og hvilesteder.

Rigmanden ankommer med sin kone, søn og nogle få hjælpere. Han har en slags frakke og et tørklæde, da det danske og algeriske flag binder sammen.

Nonchalant begynder han at sætte et stort banner op, der forestiller Algeriets præsident Abdelaziz Bouteflika sammen med det algeriske flag i en klart negativ sammenhæng. I hjemlandet er Rachid Nekkaz nemlig ikke velkommen. Kvinden finder en stand, hvor hans bøger kommer til at stå. Som en formiddag i Bog & Idé med gode tilbud. En akavet stilhed breder sig.

"Jeg synes, det handler mere om algeriske valgkampagner end burkaer," griner en mand.

"Hvor er alle kvinder?"

Efter at han er kommet, tager han et billede til munden. Angiveligt skulle det være statsminister Lars Løkke Rasmussen i 1998, der står sammen med to terrorister i Afghanistan. Han fjerner ikke billedet hele tiden i sin tale.

På flydende fransk begynder han at tale om hans visioner, og kvinden fungerer som oversætter:

"Alle skal have ret til at klæde sig præcis som de ønsker på gaden. Der er kun konger i verden, der arresterer kvinder for den måde de klæder på. Den ene er Danmark og den anden er Saudi-Arabien."

En journalist bryder ind:

»Hvor er alle kvinderne i niqab?«.

"Det kommer," svarer Rachid Nekkaz køligt.

I marts besøgte han Danmark, hvor han lovede at betale bøder for overtrædelse af maskeringsforbuddet. I have a promise, but there are no skilled women present.

Foto: Andreas Haubjerg Ingen af de kvinder, som har modtaget en bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet, var mødt op. Det var kun pressen, der stod foran Christiansborg, da Rachid Nekkaz holdt sin tale. (Foto: Andreas Haubjerg)

Ingen af de kvinder, som har modtaget en bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet, var mødt op. Det var kun pressen, der stod foran Christiansborg, da Rachid Nekkaz holdt sin tale. (Foto: Andreas Haubjerg) Foto: Andreas Haubjerg

Politiet blander sig

Blæsten går til og griper banneret og står oven på stigen. Rachid Nekkaz 'kone og søn forsøger at holde fast i det.

Snakken afbryder pludselig.

Fire politimænd dukker op og beder ham om at fjerne sig fra trappen. Han vil ikke tale om at blive forfulgt i sit hjemland. De beder ham om at flytte sig et par gange uden effekt.

»Forstår du dansk? Flyt dig «, siger den ene politimand og fortsætter i bland dansk og brøkt engelsk:

»Er der en tolk til stede? Det er ulovligt at stå der. Gå derhen over. That's it, "he concluded and grabbed the arm of the French-Algerian rigman.

De andre tre grab skiltet. Bøgerne ryger ned fra stativet og falder ned ad stigen. Det hele bliver lidt rod.

En ung politimand med halv tusind overskægspunkter væk fra trappen. "Gå over på den modsatte side," siger han. Rachid Nekkaz råber "få dine hænder væk fra mig" og "Lars Løkke er en terrorist", mens politiet får ham væk.

Foto: Andreas Haubjerg Politiet måtte fjerne Rachid væk fra trappen op til Christiansborgs hovedindgang, da det ikke er lovligt at stille sig der. (Foto: Andreas Haubjerg)