Regeringen opgiver digitale valg Regeringen stopper alle forsøg med elektroniske afstemninger. Blinde og svagtseende ærgrer sig.

Der kommer ikke flere forsøg med at digitalisere den danske valghandling i den nærmeste fremtid. De seneste to årtier har der ellers været flere overvejelser om at indføre elektroniske afstemninger til demokratiske valg herhjemme, men blandt andet en stigende nervøsitet for, at særligt Rusland blander sig i valghandlingen, har fået økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til at indstille alle overvejelser om at digitalisere stemmeafgivningen.

Han har givet en firkantet besked til sit embedsværk om, at der ikke skal tænkes i alternativer til de aflange papirstemmesedler og blyanter i snor.

»Jeg har meddelt, at alt, hvad der handler om at gøre valghandlingen elektronisk, er jeg modstander af. Det er simpelthen et sikkerhedsspørgsmål. Nogle gange bliver vi fascineret af teknologien. Det tror jeg, at vi alle sammen gør. Men nogle gange må vi også bare sige, at med teknologien kan vi også udsætte os selv for en stor risiko«, siger ministeren og fortsætter: »Derfor kommer du heller aldrig til at se, så længe jeg er minister for det her område, at man indfører elektroniske valg. Fordi det mener jeg simpelthen, i den tid vi lever i, er noget af det dummeste, man overhovedet kan gøre«, siger han.

Blinde er skuffede

Carsten Schürmann, der er lektor på IT-Universitetet i København og forsker i tilliden til digitale valgsystemer, mener, at beslutningen er fornuftig.

»Vi har et problem med russiske cyberangreb. Derfor er det fornuftigt ikke at indføre elektroniske valg, som situationen er nu«, siger han.

Skiftende regeringer har de seneste to årtier diskuteret mulighederne for at indføre elektroniske valg i takt med, at resten af samfundet er blevet mere digitaliseret.

Debatten tog fart, da Estland som det første land i 2005 gjorde det muligt at stemme ved hjælp af internettet. I årene efter ønskede daværende videnskabsminister Helge Sander (V) at gå i samme retning. Der blev gennemført succesrige forsøg med digitale valg på seks valgsteder, og i 2012 ville daværende indenrigsminister Margrethe Vestager (R) give alle kommuner mulighed for at indføre elektroniske valg for at »forny og udvikle« demokratiet. Forslaget faldt, da Venstre trak deres støtte. Dengang støttede Socialdemokratiet forslaget, men på grund af de seneste års udvikling ligger S nu på linje med regeringen.

»Vi ser med meget, meget stor alvor på de angreb på valghandlinger, der har været i andre demokratier. Derfor ønsker vi ikke at bringe fundamentet for vores demokrati i fare«, siger kommunalordfører Magnus Heunicke (S).

Sidste år viste en rundspørge bestilt af KMD Analyse ellers, at 70 procent af danskerne er trygge ved et digitalt valg, hvis det foregår via et NemID-login.

Regeringens beslutning vækker stor skuffelse i Dansk Blindesamfund, som mener, at det svækker de cirka 25.000 blinde og stærkt svagtseende borgeres demokratiske rettigheder.

»Det er utilfredsstillende og beklageligt. For os handler det om at kunne deltage i demokratiet og om at blive ligestillet med seende borgere«, siger næstformand John Heilbrunn.