Velfærdsforsker om S-udspil om børn: Pisk fremmer ikke nødvendigvis dialog Velfærdsforsker Bent Greve kalder socialudspillets mål om en større indsats på børneområdet for fornuftig, men er samtidig skeptisk overfor forslaget om anbringelser allerede under graviditeten.

Altid på børnenes side er titlen på Socialdemokratiets nye socialudspil, der blev offentliggjort lørdag.

Udspillet består af 18 punkter, der blandt andet vil gøre det nemmere at anbringe børn permanent hos plejefamilier, lave kommunale familiehuse med sundhedspleje og fødselsforberedelse, samt gøre det muligt at anbringe moderen under graviditeten, hvis der er begrundet mistanke om, at barnet kan tage skade af stoffer eller alkohol.

Mette Frederiksen siger til Politiken, at hun ikke har tænkt sig at parkere de 18 forslag i et tilfældigt tværministerielt arbejdsfællesskab. Hun mener ikke, at børneområdet har haft hovedprioritet i mange år, og det vil hun ændre på i det nye socialudspil. Der skal værre større indgriben i børnenes tidlige år, blandt andet i form af permanente anbringelser.

Bent Greve er professor ved Roskilde Universitet og forsker blandt andet i velfærd og arbejdsmarked. Han er overvejende positiv overfor det samlede socialudspil.

»Ud fra en social investerings-tankegang er det fornuftigt at sætte fokus på børnene, da det vil komme til gavn i den offentlige sektor på længere sigt«, siger han, men påpeger nogle punkter, hvor udspillet kunne være mere ambitiøst.

Allerede velfungerende sundhedspleje

»Et af forslagene er jo, at kommunerne skal kunne etablere familiehuse med fokus på sundhedspleje og fødselsforberedelse. Det kan da være positivt, men det er ikke nødvendigvis her, der vil ske ret meget. Vi har jo i forvejen en velfungerende sundhedspleje og hjælp til gravide familier i dag«, siger Bent Greve.

Vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia, Birgitte Arent Eiriksson, peger derimod på forslaget om familiehuse som en af de positive takter i udspillet.

»Det er positivt, at Socialdemokratiet vil sikre mere stabilitet i de anbragte børns opvækst og forbedre det forebyggende arbejde med familiehuse og mere rådgivning«.

Pas på balancen mellem pisk og gulerod

I udspillets tredje punkt, foreslår Socialdemokratiet, at moderen allerede skal kunne anbringes under graviditeten i sager, hvor der er begrundet mistanke om, at barnet tager skade af for eksempel stoffer eller alkohol.

Bent Greve mener, at der både er pisk og gulerod at hente i udspillet, og at Socialdemokratiet skal passe på med at udlove for mange pisk for at få området til at fungere.

»I sådan et punkt er man ude med pisk og med en tvang, der ikke nødvendigvis fremmer en god dialog i forhold til det barn, der kommer. Man kunne godt undersøge, om der var andre metoder end anbringelser, der ville virke bedre«.

Også vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson er skeptisk overfor forslaget om tidligere anbringelser under graviditeten samt de mere permanente anbringelser.

»Forslagene om tidligere anbringelser i graviditeten og mere permanente anbringelser af både børn med anbringelsesgrundlag og deres eventuelt kommende søskende forudsætter en række væsentlige retssikkerhedsmæssige forbedringer af den nuværende tvangsanbringelsesproces«, siger hun og understreger, at hvis man vil tvangsfjerne hurtigere og mere permanent, skal systemet, som afgør sagerne, også forbedres.

På trods af kritikpunkterne, mener Bent Greve dog, at det er positivt, at udspillet kigger på en endnu tidligere indsats hos børnene.

»Udspillet løser jo ikke alle problemerne, men jo tidligere man kan forebygge noget, jo større sandsynlighed er der for, at man får gode resultater«.