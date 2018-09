Kolding tager imod eks-præsidenten: »Obama kan læse op fra en telefonbog og stadig være værd at lytte på« Kolding er på den anden ende med 'Yes - Kolding kan'-skilte. De første gæster står allerede i kø foran SDU, hvor Obama skal tale.

Andreas Haagen Birch er skarp i jakkesæt og med en dansk-amerikansk nål i sit revers.

Ved siden af den er en særlig guldknap, som han fik for at udmærke sig særligt godt som udvekslingsstuderende i Barack Obamas hjemland.

Og det er netop den tidligere præsident, som han sammen med vennen Anton Kongensgaard og 60-70 andre studerende står i kø for at se og høre. Før Barack Obama går på klokken 11.30, skal de igennem et sikkerhedstjek og deltage i arrangementer som en optakt til mødet, som kaldes 'A Conversation with President Barack Obama'.

»Obama kan læse op fra en telefonbog og stadig være værd at lytte på«, siger Andreas Haagen Birch.

Til daglig læser han amerikanske studier ved SDU og kalder sig selv politisk nørd.

»Uanset hvilken præsident der kom, ville jeg være her, men Obama er den ypperste. Grunden til at vi er så vilde med ham her i Europa er nok, at vi har meget kulturelt til fælles med ham«, siger Andreas Haagen Birch.

Første kendis viser sig i form af den tidligere amerikanske ambassadør, Rufus Gifford. Han rækker hånden ud og hilser på hoben af journalister.

Gifford tabte for nylig kampen for en plads i Kongressen i USA. Nu er han kort tilbage i Danmark og har ikke overraskende kun godt at sige om sin tidligere chef og hans popularitet i lille Danmark.

»Danskerne ser det samme i Obama, som jeg gør. En reformator og en god mand«, siger Rufus Gifford, og benytter lejligheden til at sammenligne med den siddende præsident.

»Lige nu har vi en præsident i USA, som fornærmer amerikanske værdier hver eneste dag. Obama har et helt andet perspektiv end Trump. Især i Trumps æra kan vi lytte til Obama og bruge hans perspektiver i en tid, som jeg synes er dybt splittende og væmmelig«, siger Gifford.

Han hilser hjerteligt på Aarhus borgmester, socialdemokraten Jacob Bundsgaard, der kommer forbi.

Snart fordyber de sig i en samtale om Giffords valgkamp.

Obama er et symbol

Direktøren for Hotel Vejle Fjord, Flemming Jakobsen, er en af de erhvervsledere, som har betalt en betragtelig sum for at møde Obama. Præcis hvor mange er han ikke klar over, men det ender nok med omkring 15.000 kroner.

Det vil han glædeligt betale for at få den tidligere præsidents syn på fremtiden, oplyser han. Men han er mere interesseret i Obamas økonomiske visioner end de politiske.

»Obama var valgt i et land, men styrede nærmest hele verdenens økonomi. Derfor er jeg spændt på, hvilke budskaber han har til fremtidens ledere, alle de unge, som er til stede i dag. Jeg glæder mig til at se, om de får ild i øjnene«, siger Flemming Jakobsen.

»Obama er symbolet på, at alt kan lade sig gøre«.

En enkelt demonstrant

En enlig mand med et papskilt er ikke enig med lovprisningerne fra direktører og studerende. Han fortæller, at han har brugt alle sine penge for at komme til Kolding og protestere mod Obama.

Politiet svinger forbi for at tale lidt med ham. Du skal have lov til at være her, siger de til ham.

Protesten handler om, at Obama støttede Islamisk Stat.

»Men jeg forventer ikke, at der kommer så mange andre og støtter mig«, siger den ensomme demonstrant.