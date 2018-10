Torben Schubert har arbejdet i Folketinget i over 50 år: Bertel Haarder gik jo i korte bukser, da jeg startede 75-årige Torben Schubert har fejret 50-års jubilæum som folketingsbetjent. Tirsdag deltager han i endnu en folketingsåbning – og ser tilbage på et liv i det politiske maskinrum.

Når Folketinget tirsdag åbner for en ny sæson, vil Venstres Bertel Haarder som det længst siddende folketingsmedlem indlede mødet. Svimlende 43 år er der gået, siden Haarder i 1975 kom i Folketinget.

På det tidspunkt var folketingsbetjent Torben Schubert allerede en erfaren herre. Han begyndte i sit job i 1967.

»Ja, han har ikke været her så længe. Jeg plejer at sige til kollegerne, at han gik i korte bukser i VU, dengang jeg startede«, siger Torben Schubert grinende om Bertel Haarder.

Allerede som barn havde han sin daglige gang på Christiansborg. Her boede familien i en lejlighed, fordi faderen gjorde tjeneste på Amalienborg.

»Vi flyttede ind ovre i Prins Jørgens Gård i noget, der hedder Kirke Løngangen, mellem slottet og kirken. Jeg tror, det har været lige ved krigens afslutning. Der boede vi så, til min far døde, da jeg var 10 år gammel«, fortæller Torben Schubert og uddyber om den specielle bolig.



»Far havde job på Amalienborg, og mor var servitrice i Snapstinget. Så jeg gik over i Snapstinget og spiste hos mor, for hun var jo på arbejde der til klokken var 20«, husker han.

Og for at det ikke skal være løgn, er han i dag kollega med sin søn på Christiansborg. Når han bliver spurgt, hvorfor han fortsat arbejder, begrunder han det med, at han bogstavelig talt er opvokset på Christiansborg.

Travl får åbningen

Både Torben Schubert og sønnen arbejder i dag i den parlamentariske afdeling i Folketinget. Så når Folketinget tirsdag endnu en gang markerer et nyt folketingsår med tale af statsministeren under overværelse af repræsentanter fra kongehuset, vil den næsten 76-årige folketingsbetjent endnu en gang være en af de folketingsbetjente, der får det hele til at glide.

Da Politiken i fredags mødte ham til en snak om de første godt 50 år i folkestyrets tjeneste, har han egentlig ikke tid. Den nyrestaurerede folketingssal skal nemlig være klar til tirsdag, men efter et par opfordringer siger han o.k.

Han blev ansat på prøve i 2 år i 1967 – som aspirant. Siden blev han vagtmester og senere igen overvagtmester, som er titlen i dag. Alligevel er Folketingets åbning stadig en speciel dag for ham.

»Det er en festlig dag. Det summer, for nu har det hele ligget stille et stykke tid. Der har været nogle få udvalgsmøder i juli, og så begynder det at accelerere igen med udvalgsmøder, når skoleferien er forbi. Så kan vi begynde at sætte os op, og det er et højdepunkt, når vi når til åbningen. For hvor mange lovforslag kommer der, og hvor travlt får vi i den kommende samling?«, forklarer han.

Særligt husker han åbningen i 1972, dagen efter EF-afstemningen, da daværende statsminister Jens Otto Krag (S) netop havde holdt sin åbningstale, hvorefter han sagde de berømte ord om, at »jeg har længe ønsket at trække mig tilbage«.

»Han var meget afslappet, da han gik af. Anker Jørgensen (S) havde jo fået at vide af Krag, at han skulle overtage magten i Socialdemokratiet, men gruppen vidste det ikke. Så da gruppen sad i salen, gik der sådan et sug igennem salen, da Krag gik op og tog ordet. Det var ret spændende. Det var lidt voldsomt for gruppen, for der var måske nogen, der havde gjort sig nogle forhåbninger«, erindrer han og smågriner lidt over det historiske vingesus.

Foto: Mads Nissen Torben Schubert har i 50 år været folketingsbetjent og er det stadig.

Høns i salen

Vingesus var der bogstaveligt talt også over det den dag i 1994, da gymnasieelever kastede to høns ud over folketingssalen fra tilhørerpladserne for at demonstrere mod angiveligt burhønslignende pladsforhold i gymnasierne.

»Jeg var ude i sidegangen og hørte godt, at der skete noget, så vi kom ind. Der var de der høns flagret ned. Det var jo Pernille, ha ha«, siger Schubert, med henvisning til at den ene af de to gymnasiepiger var det nuværende folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

»Vi skannede jo ikke folk dengang, og de var kommet direkte ind på tilhørerrækkerne og havde jo haft de her høns inde på maven under frakken, eller hvor de havde dem. Så satte de sig på tilhørerpladserne og slap dem ud. Det, der sker, er, at sådan to høns, der ikke er vant til at flyve fra den højde, de klapper automatisk vingerne ud, men de landede lidt tungt begge to. Og begge to tømte deres mavesække – den ene på Per Kaalunds (S) plads. Så siger Kaalund, om ikke vi kunne komme over og tørre det op, men så sagde jeg: »Det er jo rengøringens opgave«. Ha ha. Det var jo ikke noget, vi havde lyst til at gå i gang med, men selvfølgelig skulle vi nok få tørret det op«.

I samme boldgade husker han, da en gruppe rødstrømper i 1970 demonstrerede i salen om ligeløn og kastede med småkager, som der var taget en bid af svarende til det, kvinder fik mindre i løn end mænd. Schubert husker, at kvinderne først havde været til stede i salen, uden at der havde været problemer.

»Mødet blev så afbrudt, og alle skulle forlade tilhørerpladserne. Vi så godt, de gik ud i et folkevognsrugbrød og kørte, og vi håbede lige, vi var sluppet af med dem. Men vi havde en fornemmelse af, at de ville lave en demonstration. Vi havde ringet ned til portvagten og sagt, at hvis de kom tilbage, »skal I ikke lukke dem ind – bare sig, at der er er fyldt med tilhørere««, forklarer han.

»Det, der så skete, var, at et af medlemmerne kendte en af dem og sørgede for, at de kom ind i den reserverede loge for medlemmers gæster lige oven over presselogen. Det kunne vi ikke forhindre, så de kom op, og debatten var dårligt nok kommet i gang, før pigerne rejste sig op og begyndte at synge og råbe og skrige, og så kastede de der her småkager ud. Så ringede jeg ned i betjentstuen og spurgte: »Har I mulighed for at sende nogle folk op, for formanden står ringer hidsigt med klokken og vil have ro i salen«, siger han og fortsætter:

»Pigerne satte sig ned og flettede armene sammen, og vi måtte kilde dem under armene for skille dem ad. Og medlemmerne stod nede i salen, og jeg kan huske, at nogle af dem fra SF spurgte, da det hele var slut, og vi kom ned i salen: »Turde I ikke tage på pigerne?««.

Han husker også, at en af kollegerne, der sidst kom op for at hjælpe med at fjerne de demonstrerende kvinder, fik fat i en forkert.