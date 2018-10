Regeringen vil stoppe for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030 Regeringens forslag om udfasning af konventionelle biler kræver massive offentlige investeringer, mener autobranchen.

Regeringen foreslår nu, at det ikke skal være muligt at indregistrere nye benzin- og dieselbiler efter 2030.

Ønsket bliver en del af VLAK-regeringens klimaudspil, der ventes offentliggjort i løbet af efteråret. Det erfarer Politiken.

I juli skrev Politiken, at regeringens koordinationsudvalg havde udarbejdet fortrolige notater om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at købe miljøvenlige biler frem for konventionelle. Blandt andet ved at yde tilskud på 50.000 ved køb af en elbil.

I sidste uge anbefalede Klimarådet et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030.

Også regeringspartiet de konservative har været tilhænger af en udfasning i 2030. Hidtil har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke ønsket at sætte et præcist årstal på, hvornår det skal være slut med salget af nye konventionelle biler, men det er altså ikke tilfældet længere.





Gitte Seeberg, direktør i brancheorganisatioenen Autobranchen Danmark, kalder regeringens forslag for »spændende tanker - og heller ikke uventet«.

»Men det er vigtigt, at der investeres i både udviklingen af elbiler og i den fornødne infrastruktur, så der for eksempel er tilstrækkeligt med ladestationer og adgang til nok grøn strøm. I dag er det for besværligt at køre i elbil, og hvis vi alle skal til at køre i dem, så skal infrastrukturen være oppe at køre. Og der er kun 12 år til. Det kræver massive investeringer, så uden penge til dem, kommer vi ingen vegne«, siger Gitte Seeberg.

Hun tror personligt, at udviklingen kommer til at gå stærkt, ikke mindst fordi de store bilproducenter er så langt fremme med udviklingen af nye elbiler.