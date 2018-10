Tre projekter, der gør skibsfart mere klima- og miljøvenlig Mange hjørner i skibsfarten er kommet under lup i et statsstøttet, fireårigt innovationsprogram, der skal sænke branchens miljø- og klimabelastning.

16 projekter har fået støtte fra et fireårigt innovationsprogram, BlueINNOship, for at finde veje til at gøre skibsfart mere miljøvenlig og mindre klimabelastende. Her er tre projekter fra programmet, som slutter til marts.

Flydende gas til skibe

Samsøfærgen sejler på flydende gas (LNG). Men det er kommet med skib fra USA til Rotterdam i Holland, hvorfra det køres til Danmark i tankbiler. LNG fremstilles ikke her i landet, selv om der er stigende interesse for det som brændstof til skibe, fordi man dermed kan komme den sundhedsskadelige forurening fra skibene til livs. Ikke mindst i Østersøen og Nordsøen, hvor skrappere krav til udledningerne træder i kraft i 2021.

Og det danske naturgasnet giver en glimrende basis for en dansk LNG-produktion, mener virksomheden Kodan Crisplant. I de kommende år vil stigende mængder af biogas finde vej ind i nettet, hvilket kan gøre LNG'en mere klimavenlig. Samtidig vil der være mulighed for at indrette produktionen af LNG efter, hvornår der er meget og billig vindmøllestrøm til rådighed.

Derfor har Kodan Crisplant sammen med forskere fra DTU Mekanik i et projekt under BlueINNOship-programmet udviklet en teknik til at nedkøle gassen til minus 162 grader og gøre den flydende, som bruger 40 procent mindre strøm end tilsvarende små anlæg i andre lande.



»Der er et marked, og der er nogle skibe, som sejler på det i dag. Vi har udviklet et modulanlæg, der er mindre end de kæmpestore anlæg i USA og Rusland. Hvert modul kan fremstille 50 tons LNG i døgnet, og de kan bygges sammen til nogle større anlæg, som forhåbentlig også kan blive en eksportvare«, siger Anders Bjørn, projektdirektør i Kodan Crisplant.

Krydstogtskibe er en del af markedet. En del får bygget deres hjælpemotorer om til LNG. Det er de motorer, som producerer strøm til skibet, når det ligger i havn, ofte midt i en by, hvor forureningen fra hjælpemotorerne er en belastning.

Det første anlæg skal placeres i Frederikshavn og er tæt på at få en byggetilladelse. Bunker Holding og Nature Energy er medejere.

Et rent skib sejler billigere

At brændstofforbruget i et skib påvirkes af vind og strøm, er ret indlysende. Men det påvirkes også af, hvordan skibets skrog bliver vedligeholdt. I ekstreme tilfælde kan et skib med masser af alger på skroget under vandlinjen bruge dobbelt så meget brændstof som et rent skib, fortæller Jakob Buus Petersen, grundlægger og medejer af firmaet Vessel Performance Solutions (VPS).

En årelang fortid i Maersk havde givet ham og hans makker en masse viden om, hvordan skibe kan spare på brændstoffet. For eksempel ved at sejle langsommere, et område, hvor Maersk har været pioner.

»Men vi havde ingen finansiering. Det har vi fået via projektet«, siger Jakob Buus Petersen om det BlueINNOship-projekt, hvor VPS i samarbejde med de to rederier Torm og J. Lauritzen, Force Technology og Aalborg Universitet har arbejdet med at optimere brændstofforbruget. Projektet har fokuseret på vedligehold af skibene.

»Et skib kommer typisk i dok hvert femte år. Der bliver det renset, måske sandblæst og får ny maling. Det er ikke som lystbåde, der renses og males hvert år. De her skibe bliver efterhånden begroet, og efter fem år kan det se meget slemt ud. Projektet har set på, hvordan den nedbrydning udvikler sig i løbet af de fem år, og vi har udviklet noget software, så man kan se, hvordan det enkelte skib performer og på den baggrund beslutte, hvornår man skal gøre noget ved et bestemt skib«, forklarer Jakob Buus Petersen.

Man kan for eksempel sende dykkere ned for at rense skroget i løbet af de fem år, og skruen kan også renses undervejs i perioden. Men overvågningen af skibet omfatter også data om for eksempel skibets elproduktion og -forbrug om bord.