Hvidvaskjæger: Fyr bestyrelsen, og lad svindeleksperter tjekke hvidvasksagen

Hverken Finanstilsynet eller bagmandspolitiet er i stand til at levere en professionel eller kvalificeret udredning af den store hvidvaskskandale i Danske Bank. De danske myndigheder har nemlig sovet så længe og så dybt, at det er umuligt at have tillid til, at de nogensinde får stillet ledelsen til ansvar for, at banken i stor stil vaskede sorte penge hvide for kriminelle russere via bankens estiske filial.