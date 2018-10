Aldrig har eksport skabt så mange jobs i Danmark som nu 805.000 danske jobs er nu knyttet til eksport. Det styrker økonomien, men gør også Danmark sårbar over for handelskrigen.

Aldrig har salg til udlandet givet arbejde til så mange danskere som nu.

Antallet af jobs knyttet til eksport er steget med 108.000 siden 2010, så det samlede tal i dag lyder på 805.000. Dermed er den hidtidige rekord fra 2008 slået, viser en analyse fra Dansk Industri (DI).

Disse jobs er en stor del af forklaringen på, at beskæftigelsen generelt er vokset i Danmark i de senere år. Fremgangen i eksportjobs udgør næsten to tredjedele af al jobvækst i det private i dette årti.

Udviklingen er udtryk for en forandring i måden at drive forretning på, mener erhvervslivets største organisation.

»Virksomheder tænker i stigende grad på at sælge uden for landets grænser. Det kaster flere jobs af sig«, siger Allan Sørensen, som er cheføkonom i DI.

Når Kina og Mexico gør gengæld mod USA ved at lægge told på amerikansk svinekød, kan det ikke længere betale sig for USA at sælge kødet til Kina Martin Thelle, direktør i analysefirmaet Copenhagen Economics

En stor del af de eksportrelaterede jobs findes i oliesektoren og fremstillingsindustrien, som direkte eksporterer varer til udlandet. Men de fleste af jobbene findes i servicesektoren. Det gælder særligt i skibs- og luftfarten, men også for firmaer, som tjener deres penge på at rådgive, revidere regnskaber eller drive kantiner for eksportvirksomheder.

Eksportjobs fylder mest i Vest- og Midtjylland. I Ikast-Brande og Billund er hvert andet private job knyttet til eksport. I København er det mindre end hver tredje.

»Man har i de senere år talt om, at væksten i storbyerne løber fra resten af landet, men eksporten skaber især jobs uden for de større byer og er dermed med til at sikre, at der er beskæftigelse i hele landet«, siger Allan Sørensen.

Handelskrigen truer

Den store andel af danske jobs, som er skabt af eksport, gør imidlertid også Danmark mere sårbar over for de ændringer i verdenshandlen, som udgår fra USA’s præsident, Donald Trump, i denne tid.

Trump har indledt en omfattende handelskrig med Kina og lagt told på europæisk stål og aluminium. USA’s myndigheder undersøger for tiden muligheder for også at lægge told på europæiske biler.

»Danske jobs er blevet mere og mere afhængig af den internationale samhandel, og nu er den samhandel er under pres«, siger Allan Sørensen.

De andre EU-lande aftager klart mest af den danske eksport, men salget til USA og især Kina er begyndt at fylde mere på det seneste. Det gør Danmark sårbar over for ændringer i de to landes handel.

»Foreløbig har vi ikke set en direkte effekt på dansk økonomi, men der kan komme indirekte effekter gennem lavere vækst i verdensøkonomien, eller hvis usikkerheden får virksomheder til at holde igen med for eksempel at bygge en ny fabrik«, siger Allan Sørensen.

Netop de indirekte effekter er vigtige at holde sig for øje. Det påpeger handelseksperten Martin Thelle, som har undersøgt, hvordan verdenshandlen påvirker dansk økonomi. Flere analyser har givet bud på, hvor meget handelskrigen kan koste Danmark, men ingen har helt indfanget den indirekte påvirkning, påpeger han.

»Man er tilbøjelig til at se vores eksport til de andre EU-lande som upåvirket af handelskrigen mellem USA og Kina. Men meget af det, vi sælger til Tyskland går videre til Kina, som så går videre til USA. Når USA og Kina er i handelskrig, kan det få konsekvenser hele vejen baglæns, så det rammer Danmark«, siger Martin Thelle, der er direktør i analysefirmaet Copenhagen Economics.