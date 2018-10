Nye oplysninger trækker Livgarden og Frømandskorpset ind i Tibetsagen

Da præsident Hu Jintao besøgte Danmark i juni 2012, var det ikke kun politiet, der forhindrede demonstranter i at være synlige for den kinesiske delegation.

På fæstningsanlægget Kastellet hjalp værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde til.

Kort før dronningen og præsidenten ankom i båd til Den Lille Havfrue 15. juni 2012, løb Tibetkomiteens formand, Anders Højmark Andersen, ind på Kastellet.

Hans plan var at løbe op på Voldkronen, hvorfra der er udsyn til Den Lille Havfrue, og fremvise et tibetansk flag, han havde gemt i lommen. Men han blev afvist.

»Da jeg skulle til at løbe derop, stod der en soldat og spærrede vejen og sagde, at Voldkronen var lukket. Jeg kunne se, der ikke var andre deroppe, selv om det er et populært sted for løbere og turister«, siger Anders Højmark Andersen.

stoppet. Anders Højmark Andersen, formand for Tibetkomiteen, blev vist væk af soldater på Kastellet. Foto: M. Lervik

stoppet. Anders Højmark Andersen, formand for Tibetkomiteen, blev vist væk af soldater på Kastellet. Foto: M. Lervik

Soldaternes lukning af Voldkronen har siden hen undret Tibet-aktivisten.

»Det var en lille detalje i nogle hektiske dage, så jeg tænkte ikke mere over det dengang. Men nu hvor Tibetkommissionen har så svært ved at finde ud af, hvad der egentlig er foregået, er jeg kommet i tanke om, at detaljen kan være vigtig i det store billede«, siger han.

Anders Højmark Andersen var iklædt løbetøj og lignede ikke en demonstrant.

Men episoden er det første eksempel på, at andre myndigheder end politiet – bevidst eller ubevidst – forhindrede demonstranter i at komme med tilkendegivelser, der var kritiske over for Kina.

Politiken søgte på den baggrund aktindsigt i alle dokumenter hos forsvaret, der kunne belyse, hvorfor Kastellets kronvold mod sædvane var afspærret for offentligheden 15. juni 2012. Sådanne dokumenter eksisterer tilsyneladende ikke.

Det fremgår i en korrespondance mellem chefer i forsvaret og en major, hvis afdeling gravede i sagen.

I et længere mailsvar redegør majoren for, at hans afdeling søgte i forsvarets elektroniske arkiver efter udvalgte ord »som f.eks. kinesisk besøg, Kastellet, 2012, m.m.« og fik 95 hits.

Ingen af dokumenterne omhandler ifølge majoren aktiviteter på Kastellet, der kan forklare, hvorfor Voldkronen ifølge Anders Højmark Andersen blev afspærret under statsbesøget.

Majorens afdeling spurgte også seks tidligere ledende ansatte, der gjorde tjeneste ved Hærens Operative Kommando og på Kastellet i 2012.

»Ingen af dem mindedes at have haft officielle arrangementer på Kastellet 15. juni 2012 i forbindelse med det kinesiske statsbesøg«, skriver majoren i sin redegørelse. Han tilføjer, at den daværende garnisonskommandant på Kastellet, major Jørgen Kold, heller intet husker:

»Major Kold har ikke kendskab til, at forsvarets vagter skulle have afvist nogen. Major Kold oplyser, at vagtrapporter fra kastelvagten formentlig ikke gemmes så langt tilbage«, skriver majoren.

Det undrer direktør Jacob Mchangama fra tænketanken Justitia, at Voldkronen ifølge Forsvarets egen undersøgelse ikke var afspærret 15. juni 2012, når Anders Højmark Andersen oplevede at blive afvist.

»Hvis der ikke har været nogen sikkerhedsmæssige eller i øvrigt legitime hensyn for at lukke ned for den demonstrant, er hændelsen en yderligere brik til puslespillet i Tibetsagen. Det er en oplysning, Tibetkommissionen bør interessere sig for. For tilsyneladende har det ikke kun været politiet, men også forsvaret, som har skredet ind over for borgere. Det bringer Forsvarsministeriet i spil i Tibetsagen«, siger Jacob Mchangama.

Tibetkomiteens formand, Anders Højmark Andersen, undrer sig i dag over, at forsvaret ikke har nogen dokumenter om soldaternes opgaver på Kastellet under det kinesiske statsbesøg i 2012:

»De må da have fået skriftlig besked om, at der skulle foregå noget ude ved Den Lille Havfrue med dronningen og den kinesiske præsident. Det undrer mig, hvis soldaterne på egen hånd skulle have fået den idé at afvise folk som mig ved Kronvolden. Det virker mystisk«.

Frømændene ved Holmen

Livgardens soldater var ikke den eneste del af Forsvaret, der var på opgave den dag.

Elitesoldater fra Frømandskorpset stod i al hemmelighed klar til at anholde borgere til søs sammen med politiet, hvis det måtte blive nødvendigt.

Operationen, der fik tilnavnet ’Samvirke 2-2012’, har ikke tidligere været beskrevet offentligt eller i Tibetkommissionens første redegørelse.

Oplysningerne fremgår i en befaling fra Søværnets Operative Kommando til Frømandskorpset.

Politiken fik delvis aktindsigt i befalingen for over tre måneder siden, men siden da har Værnsfælles Forsvarskommando forsøgt at trække aktindsigten tilbage.

Politiken klagede og fik for nylig medhold af Forsvarsministeriet.

Befalingen beskriver, hvordan elitesoldater 15. juni 2012 skulle stå klar ved Marinestation Holmen, mens dronningen og den kinesiske delegation sejlede forbi Den Lille Havfrue.

Fra Holmen, der ligger på den modsatte bred i kanalen, kunne Frømandskorpset rykke ud i hurtigbåde, hvis det blev skønnet nødvendigt.

Under afsnittet ’Magtanvendelse’ fremgår det i befalingen, at »der vil være polititjenestemænd til stede ved de enheder, der stilles til rådighed for politiet, og evt. anholdelse vil normalt alene foretages af polititjenestemænd«.

Med udtrykket »normalt alene« åbner befalingen mulighed for, at Frømandskorpset i særlige tilfælde selv kunne foretage anholdelser til søs. Det blev så vidt vides aldrig aktuelt.