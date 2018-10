Underslæb for over 100 millioner kroner i Socialstyrelsen: Det ved vi om den omfattende svindelsag En 64-årig kvinde er efterlyst, efter en intern undersøgelse i Børne- og Socialministeriet har vist tegn på underslæb for over 100 millioner kroner.

Tirsdag kom det frem, at Børne- og Socialministeriet har afdækket en stor svindelsag for over 100 millioner kroner i Socialstyrelsen. Her er, hvad vi indtil videre ved.

Hvem er svindleren?

Den mistænkte er en 64-årig kvinde, som frem til september i år arbejdede i Socialstyrelsen. Ifølge Politikens oplysninger er hun bosat på Københavns vestegn.

Hun var i styrelsen en betroet medarbejder med en så stor indsigt i systemer og arbejdsgange, at hun var anset for superbruger. Kvinden har desuden haft en koordinatorfunktion, hvilket har givet hende særlige rettigheder og privilegier i systemet.

Kvinden har været ansat i Socialstyrelsen i mere end 40 år og har modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Ifølge børne- og socialministeren Mai Mercado (K) har kvinden privat været gennem en konkurs. Konkurssagen behandles hos statens advokat Kammeradvokaten, der skal undersøge, hvad der er foregået, og om nogen af pengene kan hentes tilbage.

I 2006 oprettede kvinden et firma, der er navngivet, som var det et stutteri, men det er opført i erhvervsregistret som et firma, der handler med genbrugsvarer. Firmaet lukkede i 2016.

Om andre har deltaget i det massive underslæb er endnu uvist, men kan ikke udelukkes.

Den 26. september blev kvinden bortvist fra Socialstyrelsen og nægtet adgang til systemer og bygninger, da sagen blev opdaget.

Hvad har hun gjort?

I årrækken 2002 til 2018 har den mistænkte kvinde angiveligt svindlet for 111 millioner kroner. Beløbet bygger på undersøgelser af kvindens transaktioner gennem de seneste 16 år, og viser det sig, at underslæbet har stået på i længere tid, kan beløbet vise sig at være endnu større.

Kvinden har siden 2002 haft mulighed for at overføre penge fra Tilskudsadministationen til sin egen private konto. Pengene blev taget fra satspuljemidler, der egentlig var afsat til de mest udsatte i samfundet. Ifølge ministeren er der ingen tegn på, at projekter er blevet lukket ned på grund af svindlen.

Underslæbet blev opdaget under en revision i slutningen af august. Egentlig burde hendes handlinger ikke kunne lade sig gøre, da udbetalinger af den kaliber kræver to underskrifter fra ledende medarbejdere i styrelsen. Det er dog endnu uvist, om den mistænkte har omgået underskriftskravet, eller om reglerne på en eller anden måde er blevet overholdt.

Hvor stort er omfanget?

I alt 274 af overførslerne med det samlede beløb af 111 millioner kroner ser ud til at være endt hos den mistænkte kvinde selv, hvilket svarer til intet mindre end 400.000 kroner i gennemsnit per overførsel. Det viser den foreløbige opgørelse fra Børne- og Socialministeriet.

2010 var det år, kvinden svindlede mest. Her overførte hun hele 15,4 millioner kroner fra styrelsens konto til sin egen, og pengene blev det ene år hævet i knap 30 omgange.

Næstflest penge hentede kvinden på styrelsens tilskudskonto i 2013. Her overførte hun af 37 omgange 14,5 millioner kroner til sig selv.

I 2017 hævede kvinden 'kun' omkring 400.000 kroner til sig selv, og i år er beløbet indtil nu 'kun' oppe på 100.000 kroner.

Hvad sker der nu?