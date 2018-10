Eva Kjer mangler millioner til genopretning af fiskeriet Regeringen mangler over 40 millioner kroner til at sikre en genopretning af den stærkt kritiserede forvaltning af fiskeriområdet.

Selv om den ene rapport efter den anden har afsløret alvorlige fejl i myndighedernes kontrol, så har regeringen endnu ikke fundet nok penge til sikre en genopretning af den stærkt kritiserede fiskeriforvaltning.

Det fremgår af et svar til Folketinget fra fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Ministeren skitserer, at der er behov for »en betydelig merbevilling« på cirka 150 millioner kroner fra 2019 til 2022, hvis der skal sikres »en strukturel genopretning« af fiskeriområdet.

Men i regeringens forslag til finanslov er der kun afsat 78,6 millioner kroner til at løfte området i samme periode. De næste to år satser regeringen på at hente yderligere 30 millioner kroner fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), men det efterlader stadig regeringen med en manko på mindst 40 millioner kroner.

Det fremgår samtidig, at behovet på de 150 millioner kroner meget vel kan stige. Det skyldes, at forvaltningen formentlig har behov for endnu flere penge i kølvandet på Rigsrevisionens seneste rapport, som afdækker fundamentale problemer med kontrollen af EU-støttekroner fra netop EHFF-programmet. Senest er det kommet frem, at myndighederne forventer at politianmelde en række personer fra fiskeindustrien på grund af mistanke om svig.

Den manglende finansiering medfører hård kritik fra en bred vifte af partier.

»Hvis man siger, at man skal bruge 150 millioner kroner for at genoprette og få styr på området, og der kun bliver tilført cirka 110, så mangler der nogen. Det er faktisk en tredjedel, der mangler. Det er immervæk noget«, siger Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen.

Socialdemokratiet mener, at sagen »belaster fiskeriministeren« og hele regeringen.

»Det er fuldstændig uhørt, at regeringen med fuldt åbne øjne underprioriterer fiskeriområdet i en situation, hvor der tværtimod er behov for en opprioritering. De eneste, som vinder på, at regeringen ikke vil finde de nødvendige penge, er de kvotekonger og spekulanter, som kan udnytte, at forvaltningen ikke er stærk nok«, siger fiskeriordfører Simon Kollerup.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) kan nu se frem til at blive kaldt i samråd om sagen.

»Det er meget alvorligt, fordi vi indtil nu har set, at fiskerierhvervet ikke er blevet administreret ordentligt. Det betyder, at der er risiko for, at storfiskere igen kan finde huller i systemet og udnytte, at der ikke er en ordentlig kontrol«, siger Søren Egge Rasmussen, der er Enhedslistens fiskeriordfører.

Fiskeriministeren fremhæver selv, at det økonomiske behov i 2019 er dækket, men allerede i 2020 mangler der 7,3 millioner kroner. Det er penge, som hun dog satser på at finde under de igangværende finanslovsforhandlinger. Derudover håber ministeren at hente flere penge i det europæiske EHFF-program til brug for årene 2021 og 2022, men erkender, at de ikke er på plads endnu.

Det tyder på, at der lige nu er en form for underfinansiering?



»Ja, det er rigtigt. Jeg har valgt netop at være åben omkring, at det, vi har regnet os frem til efter mange sonderinger og budgetanalyser, og hvad ved jeg, er et finansieringsbehov på 150 millioner kroner over de næste fire år. En del af dem er på finansloven, men så skal vi også hente noget andre steder«, siger Eva Kjer Hansen.

Men I kunne jo have fundet pengene på finansloven. Der har man kun valgt at lave en bevilling på 78,6 millioner kroner fra 2019-2022. Hvorfor har I ikke sørget for at dække behovet på finansloven?

»Fordi det er et spørgsmål om, hvor henter vi de her ressourcer henne, og hvem vil være med til at tage ansvar for hvad. Alle jagter de penge via finansloven«.

Har du kæmpet for at få flere midler til det her, men er blevet afvist af Finansministeriet, eller hvordan er det gået til?