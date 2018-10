Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Liste: Her er statens selskaber, som offentligheden ikke må få indsigt i Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil give journalister og borgere et øget indblik, når det gælder en række af de offentlige selskaber, der ligger under hans ressortområde.

Da den nye offentlighedslov blev vedtaget i 2013, var den store fortælling fra fortalerne på Christiansborg, at den ville føre til øget åbenhed. Blandt andet når det gjaldt de selskaber, hvor staten ejer en betydelig andel – her ville journalister og borgere nu kunne søge aktindsigt, hed det sig. Men med loven, som blev vedtaget af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre og Konservative, fulgte imidlertid en stor bunke bekendtgørelser, som fritog en række offentligt ejede selskaber fra netop offentlighedsloven. Det er netop de undtagelser, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) nu indleder et opgør med. Han vil annullere undtagelsen af fire af de fem selskaber, som ligger under hans ressortområde. Det gælder konkret Kombit og de tre ejendomsselskaber, som Kombit ejer. Læs også: Minister tvinger kommuners it-indkøb frem i lyset Enhedslisten opfordrer til, at andre ministre lader sig inspirere. Her er listen med de i alt 36 selskaber, som på nuværende tidspunkt er undtaget offentlighedsloven.

Kulturministeriet: TV 2/DANMARK A/S

TV 2 Networks A/S

TV 2 Radio A/S

TV 2 News A/S

TV 2 DTT A/S

TV 2 BIB A/S Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: Bornholmstrafikken Holding A/S

Brobizz A/S

Sund & Bælt Partner A/S

Kort og Godt A/S

DSB Ejendomsudvikling A/S

DSB Øresund A/S

Grenaa Havn A/S

ADP A/S og datterselskaberne Fredericia Havn A/S, Fredericia Havn Ejendomme I A/S, Nyborg Havn A/S og Nyborg Havn Ejendomme I A/S

Billund Lufthavn A/S

Aarhus Lufthavn A/S Økonomi- og Indenrigsministeriet: KommuneKredit

Kombit A/S

Ejendomsselskabet Lauritzens Plads 1 A/S

Ejendomsselskabet Lautrupparken 40–42 A/S

Ejendomsselskabet Niels Bohrs Allé 185 A/S Erhvervsministeriet: Finansiel Stabilitet A/S og dets datterselskaber

Selskaber, som er direkte eller indirekte ejet af Vækstfonden

Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og de selskaber, som er direkte eller indirekte ejet heraf

Sunstone Technology Ventures Fund I K/S og de selskaber, som er direkte eller indirekte ejet heraf Finansministeriet: Danske Licens Spil A/S

Danske Spil A/S

Elite Gaming A/S

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Uddannelses- og Forskningsministeriet: Bioneer A/S

Dansk Fundamental Metrologi A/S

Dianova A/S

Forskningsinnovation A/S

ITU Business Development A/S

Pre-Seed Innovation A/S

Science Ventures Denmark A/S

Scion DTU A/S Research: Politikens bibliotek Kilde: Karnov