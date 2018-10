Ole Birk Olesen søsætter forsøg med fortovsrobotter til pizza-, medicin- og dagligvarelevering Transportministeren vil sammen med de øvrige blå partier åbne for forsøg med selvkørende robotter til levering af for eksempel dagligvarer, mad og medicin.

Forestil dig, at du ligger i sofaen og får en besked på din telefon: »Din ordre er leveret til døren«. Du rejser dig, går ud til hoveddøren, åbner og kigger ned på en lille kasse med hjul. Kassens låg åbner, og derinde ligger din aftensmad.

Et fremtidsscenario? Ja. Men det kan inden for de næste år blive en realitet. For det er robotter som disse, regeringen og Dansk Folkeparti er i gang med at udarbejde en forsøgsordning om. Det fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Det betyder, at du inden for få år kan komme til at dele fortovet med en selvkørende robot med en varm pizza, medicin eller dagligvarer i sit indre.

»Det er en god ny teknologi, som kan gøre livet lettere og billigere for mange. Det kan eksempelvis være en gevinst for den ældre, der ikke skal hente sin medicin, men bare kan bestille til levering derhjemme«, siger Ole Birk Olesen.

Ministeren fortæller, at robotterne med en fart på cirka 6 kilometer i timen ikke er beregnet til levering over længere afstande . Han forventer, at de vil kunne levere deres indhold på en afstand af 2-3 kilometer.

Du kommer dog ikke til at møde selvkørende robotter på din vej i år. Ifølge ministeren vil han fremsætte et lovforslag, som skal behandles i Folketinget i løbet af første halvdel af 2019. Ole Birk Olesen nævner 1. januar 2020 som et bud på en dato, hvor lovforslaget vil kunne træde i kraft.





Markedet for de små selvkørende leveringsrobotter vokser i disse år. Og markedet har også et dansk islæt. Blandt de førende på området er nemlig skaberen af Skype, danske Janus Friis' virksomhed Starship Technologies. På billedet ses dog en selvkørende leveringsrobot fra kinesiske Suning.

Et andet bud på fremtidens automatiserede levering er Amazons flyvende droner.

Har du nogen bekymringer ved at sende robotterne ud i gadebilledet?

»Ikke umiddelbart. Det er klart, at der skal være styr på, hvordan en robot reagerer, hvis den møder et menneske. Men jeg tror også, at de fleste, der har set en robotstøvsuger, ved, at de stopper op«, siger transport-, bygnings- og boligministeren.

Helt ny er ideen ikke. For i flere europæiske storbyer, heriblandt London, Düsseldorf, Bern og Talinn, tøffer leveringsrobotter allerede rundt på fortovene.



»Vi skal i processen op til lovforslaget næste år skele til andre byer, så vi eventuelt kan lære noget af deres erfaringer, og hvordan de gør«, siger Ole Birk Olesen.