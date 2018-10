Bil med to unge mænd rammer 16-årig dreng under flugt fra politiet

En biljagt i Nordsjælland udviklede sig fredag aften dramatisk, da en bilist på flugt fra politiet påkørte en 16-årig dreng.

Drengen har fået skrammer i ansigtet og brækket et ben, men han er ikke umiddelbart i kritisk tilstand.

»Han var ved bevidsthed og er bragt til sygehuset, siger vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.

Biljagten begyndte, da en patruljevogn ville stoppe en bil omkring Kokkedal. Men bilisten havde ikke lyst til at tale med politiet og stak af.

Bilisten kørte hasarderet rundt i området ad både små og større veje, og undervejs kørte han blandt andet over for rødt lys.

Ved en Rema 1000 på Usserød Kongevej gik det galt.

»Her må en kvinde springe for livet, og kort efter rammer bilen den 16-årige dreng«, fortæller Søren Bjørnestad.

Et par hundrede meter væk lykkedes det politiet at få stoppet bilen, hvori der befandt sig to mænd på henholdsvis 23 og 26 år.

Det er endnu uvist, hvem af de to der sad bag rettet under biljagten, oplyser politiet.

I bilen fandt politiet ikke noget, der kan forklare, hvorfor bilisten stak af.

»Han var en, som vi gerne ville tale med i anden anledning, så det kan være derfor. Men det kan vi først sige noget nærmere om, når vi har afhørt ham, siger vagtchefen om den ene af de to mænd i bilen.

Nordsjællands Politi arbejder frem mod at ville fremstille de to i grundlovsforhør. Politiet vil sigte den ene eller begge mænd for uagtsom legemsbeskadigelse og for at udsætte andres liv for fare.

ritzau