Dommere advarer Pape mod 'eksperimentarium' i retssalene: »Der er en grundlæggende risiko for, at kvaliteten af sagsførelsen i retterne falder« Et lovforslag om, at embedsmænd i højere grad skal kunne erstatte advokater ved retssager, kan resultere i lavere kvalitet i sagsførelsen i retterne, advarer dommerforening.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil med et lovforslag åbne markant for offentlige myndigheders mulighed for at lade embedsmænd i stedet for eksterne advokater føre sager i retten. Men dermed risikerer Pape at svække kvaliteten af arbejdet i de danske retssale, lyder advarslen nu fra Den Danske Dommerforening.

»Jeg er godt klar over, at dette er en spareøvelse, men man kan spørge sig selv, om det er det rigtige sted at spare«, siger dommernes formand, Mikael Sjöberg, og tilføjer:

»Der er en grundlæggende risiko for, at kvaliteten af sagsførelsen i retterne falder. I dag er det procedurevante advokater, der procederer i byret og landsret, og efter forslaget skal retssager kunne føres af egne medarbejdere, blot de har en kandidateksamen. Det er absolut ikke nok. En sag i retten skal forelægges, der skal afhøres, så det relevante kommer frem, og der skal procederes, så sagen holdes op mod den relevante jura. Sagen skal skæres til«.

Mikael Sjöberg

Med forslaget vil eksempelvis kommuner få mulighed for at oprette egentlige retssagsafdelinger, hvor embedsmændene er ansat specifikt med det formål at møde i retten. Retsplejerådet, der har til opgave at rådgive Justitsministeriet, har i en tidligere udtalelse påpeget, at forslaget »i praksis vil kunne medføre store begrænsninger i advokaters medvirken på vegne af offentlige myndigheder i civile retssager ved domstolene«.



Dommere kan ikke hjælpe

Hvis ikke man kan undgå lovændringen, »må vi som minimum forlange«, at embedsmænd, der kommer til at møde i landsretten eller byretten, skal bestå de obligatoriske retssagsprøver, som advokater i dag skal bestå for at møde der, mener Mikael Sjöberg og tilføjer:







»Det skal jo ikke være et eksperimentarium, det her«.



Hvad ligger der i det med, at kvaliteten kan falde, og hvem kan det gå ud over?

»Det kan få vidtrækkende konsekvenser for det offentlige, hvis sagerne føres forkert. Mange af de sager, der føres af de offentlige myndigheder, har vidtrækkende konsekvenser for andre områder. Hvis en domstol underkender eller blåstempler en praksis, kan det få konsekvenser for en række andre områder«.

Men er det ikke dommernes opgave at sikre, at der ikke falder forkerte afgørelser?

»Jo, absolut. Men man skal være opmærksom på, at vi her er inden for det område, jurister kalder forhandlingsmaksimen. Det vil sige, at man er afhængig af parternes påstande. Parterne sætter rammen, og er den ’forkert’, dømmer retten populært sagt ’forkert’. Sagen skal derfor være skåret rigtigt til med de rigtige påstande. Det ændrer dommeren ikke på«, svarer dommerformanden og fortsætter:

»Hvis påstande og anbringender – det vil sige argumenter – ikke er skruet ordentligt sammen, kan retten ikke hjælpe de offentlige myndigheder. Så det er afgørende vigtigt, at sagen er forelagt rigtigt, at der er stillet de rigtige spørgsmål, og at sagen efterfølgende bliver procederet med de relevante henvisninger til retsstof og retspraksis«.

Også Østre og Vestre Landsret har i høringssvar indvendinger imod lovforslaget.

»Et minimumskrav må dog under alle omstændigheder være, at de mødende er egnede til at møde for landsretten. Det synes særdeles nærliggende at stille krav om, at ansatte i offentlige myndigheder, som ønsker at give møde i landsretten, i lighed med advokater godtgør deres egnethed i et prøvesagsforløb svarende til advokaternes ordning«, skriver Østre Landsret.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen, men Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, erklærer sig lydhør over for dommernes indvendinger og siger:

»Jeg går ikke ud fra, at de offentlige myndigheder sender folk, der er ubekendt hverken med sagen, juraen eller for den sags skyld procesret, i retssalen. Men det er klart, at alt skal evalueres, og det er ikke meningen, at det skal være noget eksperimentarium«.