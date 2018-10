Nu peger pilen ikke kun på svindelsigtede Britta Nielsen Ikke kun den 64-årige medarbejder fra Socialstyrelsen risikerer at få ørerne i maskinen i sagen om svindel med satspuljemidler. Det gælder også selve systemet.

Indtil nu har centrum for den opsigtsvækkende svindel med 111 millioner kroner i Socialstyrelsen været en lyshåret kvinde fra Hvidovre med en ekstravagant livsstil.

Det meste af Danmark og sågar udlandet har måbende fulgt med i sagen, hvor 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for som medarbejder i styrelsen fra 2002 til 2018 at have tilranet sig de mange millioner, som hun tilsyneladende har brugt på blandt andet dyre heste og ejendomme i Sydafrika.

Men projektørerne retter sig nu også mod selve systemet. Det sker ikke mindst med Børne- og Socialministeriets igangsættelse af en ekstern undersøgelse fra revisionsfirmaet PwC, der skal afdække selve svindlen og den manglende kontrol, og en advokatundersøgelse fra statens advokat (Kammeradvokaten), der skal afdække ansvaret for misæren.

Fakta Myndighederne forfølger fem spor i sagen om svindel med 111 mio. kr. i Socialstyrelsen, hvor en 64-årig kvindelig medarbejder er sigtet og eftersøgt internationalt, mens yderligere tre personer er sigtet for hæleri. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) forfølger et strafferetligt spor. I et civilretligt i spor i Sø- og Handelsretten forsøger statens advokat (Kammeradvokaten) at få så mange midler som muligt tilbage. I en ekstern undersøgelse skal revisions- og konsulentvirksomheden PwC afdække omfang og metoder i svindelsagen. Herunder, hvordan kontrollen har svigtet. I en ekstern advokatundersøgelse skal statens advokat (Kammeradvokaten) undersøge ansvarsspørgsmålet. Et internt spor i Socialstyrelsen handler om at lukke hullet og fremadrettet sikre, at det ikke kan ske igen. Kilde: Børne- og Socialministeriet Vis mere

Jeg synes ikke, at det her isoleret set giver anledning til, at man så at sige vender bøtten på hovedet og laver et nyt regime Martin Gertsen (V), socialordfører

»Der er sat mange ting i værk. Jeg forventer, at når der kommer en afgørelse om alle de her spor, orienterer ministeren Folketingets partier«, siger socialordfører Karin Nødgaard (DF), der uanset udfaldet af undersøgelserne vil overveje et krav om stikprøvekontrol i fremtiden.

I Radikale Venstre hæfter socialordfører Marianne Jelved sig ved, at den sigtede i sin stilling i Socialstyrelsen tilsyneladende har haft vide beføjelser til at overføre penge mellem konti. Hun frygter, at sikkerhedsprocedurer er blevet tilsidesat.

»Hvis jeg har ret i det her, har Socialministeriet som sådan og ledelsen et problem«, siger Marianne Jelved og fremhæver ligeledes et potentielt ansvar hos ledelsen i Socialstyrelsen.

LA: Luk satspuljen

Mens politikerne venter på en afdækning af, hvad der er sket, kickstarter sagen også en diskussion om selve satspuljen, hvorfra millionerne er blevet stjålet.

Alle partier med undtagelse af Enhedslisten har siden 1990 stået bag puljen, der hvert år uddeler et trecifret millionbeløb til projekter, som har til formål at hjælpe socialt udsatte.

Men svindelsagen er et vink med en vognstang om, at der er tale om et ’absurd’ system af ansøgninger med bureaukrati og manglende gennemsigtighed, siger socialordfører Laura Lindahl (LA).

»Vi skal lukke satspuljerne«, siger hun og foreslår, at indsatsen over for socialt udsatte i stedet foregår via finansloven: »Det er ikke, fordi jeg mener, at man ikke skal bruge skattekroner på socialpolitik. Det mener jeg i høj grad. Men satspuljerne er forbundet med mange spildte kroner«.

I lighed med Liberal Alliance har også Dansk Folkeparti i flere år erklæret, at den særlige satspulje bør afskaffes. I DF’s tilfælde skyldes det finansieringen af satspuljen, der kort fortalt stammer fra en udhuling af folkepension og andre ydelser. I stedet vil partiet have en fast bevilling på finansloven. Den omfattende svindel stiller ikke satspuljen bedre, siger Karin Nødgaard.

»Svindelsagen gør, at hvis man skal fortsætte med at have en satspulje, skal der ryddes op og være fuldstændig vandtætte skotter i forhold til opgavefordelingen i Socialstyrelsen«, siger hun.

I forbindelse med sagen er det blevet fremhævet, at Rigsrevisionen gentagne gange har kritiseret satspuljen. På baggrund af en beretning om satspuljen i 2015 konkluderede de seks statsrevisorer udpeget af partierne i Folketinget, at »satspuljeordningen er unødigt kompleks og bureaukratisk«.