Vandværker og S-ordfører undrer sig: Testsystem for pesticider beskæres Fra nytår indskrænkes et program, hvor pesticider testes på marker for at se, om de kan udvaskes til grundvandet. S-ordfører vil tage sagen op.

Det særlige danske system til at teste nedsivningsrisikoen fra pesticider til grundvandet blev for fire år siden udvidet fra fem til seks marker. Fra nytår pilles en mark ud af systemet, fordi programmet ikke længere har råd til at drive seks forsøgsmarker.

En fireårig bevilling til en ekstra mark på kalkgrund udløber i år, og der er er ikke gjort forsøg på at skaffe flere penge til det såkaldte VAP-program (varsling af pesticider). Derfor skal en anden mark fjernes fra programmet.

Det undrer Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen i lyset af de seneste års mange fund af pesticider og pesticidrester i drikkevandsboringer.

»Det er udtryk for en utrolig politisk tonedøvhed. Det kan gå ud over tilliden til drikkevandet – og den er presset. I den situation er der i den grad behov for, at vi fastholder vores nuværende niveau i forhold til at lave test i virkeligheden af pesticider, som er blevet testet på skrivebordet«, siger han.

På VAP-markerne, der repræsenterer forskellige typer jordbund - ler, sand og kalk - testes udvalgte sprøjtemidler. De bruges på afgrøderne i de maksimalt tilladte doser. Eventuel udvaskning kontrolleres både lige under terræn og i det øvre grundvandslag.

På den måde kan programmet give et varsel om risikoen for, at et stof senere kan dukke op i de dybere grundvandsboringer. Det var gennem VAP, at myndighederne i i 2014 blev opmærksom på, at stoffet 1,2,4-triazol kunne udvaskes. Det kan blandt andet stamme fra svampemidler, som stadig anvendes. 1,2,4-triazol blev i foråret inkluderet i vandværkernes obligatoriske kontrolprogram.

Vandværkerne synes heller ikke, at det er en god idé at indskrænke VAP.

»Vi synes helt klart, at det er et problem. Vi havde egentlig opfattelsen af, at politikerne udvidede programmet i 2015 og ikke bare lavede noget midlertidigt«, siger chefkonsulent Claus Vangsgaard fra de store vandforsyningers organisation, Danva.

Han peger på, at værdifulde tidsserier forsvinder, når en mark tages ud. VAP-programmet, der er enestående i Europa, blev etableret i 1998. Fagfolkene, der står for det, har derfor et præcist kendskab til, hvad der har været dyrket på markerne og hvilke sprøjtemidler, der har været anvendt. Det har betydning, når de skal vurdere årsagerne til fund af et eller andet stof, som de ikke havde ventet at finde under en givet VAP-mark.

I den seneste pesticidstrategi, som blev aftalt i 2017 af alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten og Alternativet, blev der åbnet for, at producenter af sprøjtemidler kan bede om at få et middel testet i VAP mod betaling, hvis Miljøstyrelsen afslår at godkende midlet. Det er endnu ikke sat i gang, men det kan øge presset på VAP-markerne, når det sker, siger Claus Vangsgaard.

I Danmarks Naturfredningsforening siger seniorrådgiver, geolog Walter Brüsch, at det »ikke er særlig hensigtsmæssigt at tage en mark ud af programmet«.

»I virkeligheden bør vi udvide programmet. Vi mangler jo at se på mange aktivstoffer«, siger han.

Det koster 1,6-2 millioner kroner om året at drive en VAP-mark. I 2019 vil programmets budget falde til 9,5 millioner kroner, fordi særbevillingen udløber.

Kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriets kemikaliekontor, Lea Frimann Hansen, oplyser, at budgettet ligger fast til og med 2021.