Omar el-Hussein ville leje boliger før terrorangreb ved Krudttønden Nu afdøde Omar el-Hussein forsøgte at leje sig ind i lejligheder nær kulturhus inden terrorangreb.

Forud for sit angreb mod Krudttønden på Østerbro 14. februar 2015 forsøgte den nu afdøde Omar el-Hussein at leje sig ind i flere lejligheder tæt på eller over for kulturhuset.

Det bekræfter flere kilder over for DR Nyheder.

Hidtil har oplysningerne været hemmeligholdt af Københavns Politi. Men de har ifølge DR Nyheders kilder været centrale for efterforskningen af angrebet.

Omar el-Hussein skød mod kulturhuset med automatvåben, mens der blev afholdt et arrangement med den svenske satiretegner Lars Vilks under overskriften 'kunst, blasfemi og ytringsfrihed'.

Lars Vilks er blandt andet kendt for en tegning af profeten Muhammed.

Ved attentatet dræbte Omar el-Hussein filmmanden Finn Nørgaard. Flere timer senere - natten til den 15. februar - skød og dræbte han desuden vagten Dan Uzan uden for den jødiske synagoge i Krystalgade i København.

DR Nyheder har talt med to af de personer, hvis lejligheder Omar el-Hussein forsøgte at leje via udlejningsportalen Airbnb.

De ønsker begge at være anonyme, men DR Nyheder har set dokumentation for henvendelserne på Airbnb.

Omar el-Hussein oprettede således i ugen op til angrebet en falsk profil på udlejningsportalen og søgte over to dage målrettet efter lejligheder med blandt andet udsigt til Krudttønden.

Til en af udlejerne skrev Omar el-Hussein, at han var studerende og havde brug for lejligheden til sine ”studier.”

Til en anden udlejer skrev han:

»Har du mulighed for at leje din lejlighed ud til mig i denne korte periode?

Han ønskede at leje lejligheden fra den 12. til 15. februar 2015.

Anmodningerne blev imidlertid afvist af udlejerne. De fortæller, at Omar el-Husseins profil så 'mærkelig' ud. Der var intet profilbillede eller profiltekst tilknyttet kontoen.

Omar el-Hussein blev efter sine angreb mod Krudttønden og synagogen i Krystalgade dræbt af skud affyret af politiet på ydre Nørrebro.

Københavns Politi vil hverken be- eller afkræfte DR’s oplysninger.

ritzau