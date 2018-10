Eksperter: Biobrændsel i benzin er en skidt og dyr måde at nå klimamål på

Den danske regering vil i sidste øjeblik redde sine klimamål for 2020 ved at tvinge benzinselskaberne til at blande mere biobrændsel i benzinen – noget, der vil koste statskassen 840 millioner kroner. Tallet fremgår af et fortroligt forhandlingsnotat til de igangværende klimaforhandlinger med resten af partierne i Folketinget, som Politiken har set.

På papiret er der kun tale om en lille ændring: I dag skal benzinselskaberne sørge for, at 5,75 procent af indholdet i benzinen er biobrændstof fra for eksempel rapsolie, planterester eller slagteriaffald. Ifølge regeringens klimaplan skal det tal i 2020 hæves til 8 procent.

Den lille ændring har en klar og stor fordel: Danmark vil med et slag kunne nå sit klimamål i EU for 2020 – og vil komme et langt stykke af vejen mod sine klimamål i 2030. Biobrændstof er nemlig på papiret CO 2 -neutralt.



Men eksperter advarer om, at planen er en lappeløsning, der har en række ulemper.



»Det er en meget kortsigtet løsning. Når man tilsætter biobrændstof, er der reelt tale om en regneteknisk øvelse og ikke en regulær klimaforbedring. Det kan godt være, at det tæller som CO 2 -reduktion, men det er langtfra altid rigtigt«, siger Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd med speciale i transport.

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, har samme holdning:

»Den måde, man laver biobrændstoffer på, er slet ikke fremtidssikret i forhold til den store klimaudfordring, vi står over for«, siger han og påpeger, at regeringen har sagt, at den helt vil udfase benzin- og dieselbiler. Derfor er der intet langsigtet i at justere på kravene til en type brændstof, der alligevel er på vej ud.

Masser af ulemper

Ulemperne ved at tilsætte benzinen mere biobrændstof er mange. For det første vil det koste forbrugerne penge. Benzinen bliver lidt dyrere – regeringen skønner i forhandlingsnotatet cirka 4 øre per liter, men tallet er usikkert – fordi biobrændstof typisk er 1-2 kroner dyrere literen.

For det andet vil det koste statskassen mange penge, fordi der forsvinder afgifter. Dels på benzinsalget, dels fordi den dyrere benzin alt andet lige får folk til at køre lidt mindre. Afgiftstabet ventes ifølge forhandlingsnotatet at være 140 millioner kroner om året fra 2020 til 2025, i alt 840 millioner kroner.

For det tredje er det skidt nyt for ældre biler, der ikke er bygget til høje andele biobrændstof. Lige nu kører benzintanke i Danmark med den standard, der hedder E5, omtrent 5 procent biobrændsel. Skal det hæves til typen E10 – og det vil være konsekvensen, hvis forslaget vedtages – vil en del ældre biler få problemer. Det kommer an på bilmærket, om motoren kan tåle det, men som tommelfingerregel kan det typisk være et problem for biler fra før årtusindskiftet.

For det fjerde vil det alt andet lige øge luftforureningen, fordi biobrændstof udleder mere NOx end benzin og diesel.



»Det vil ikke gøre en verden til forskel. Det er nok kun et lille nøk, men det er da et nøk i den forkerte retning«, siger Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

For det fjerde – og det er næsten det værste – er klimafordelen begrænset.

90 procent af det biobrændstof, der bruges til transport i Danmark, er såkaldt førstegenerations biobrændstof. Det er typisk plantemateriale som olie, sukker og stivelse, og det er materiale, der ofte kunne bruges til fødevarer. Selv om det på papiret er CO 2 -neutralt, er det langtfra tilfældet, og i nogle tilfælde giver produktion og transport faktisk højere CO 2 -udledning end diesel.

Fidusen er, at udledningen typisk sker i andre lande end Danmark. I 2017 importerede vi 74 procent af det biobrændstof, der bruges til transport, fremgår det af tal fra benzinselskabernes brancheorganisation, Drivkraft Danmark.