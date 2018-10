Jobmål for flygtninge er nu nået i hver 4. kommune Mange undersøgelser om integration peger på forbedringer. Men kvinderne sakker stadig bagud.

Knap hver fjerde af landets 98 kommuner – mere præcis 22 – er nu kommet i mål med et af regeringens centrale integrationsmål: At over halvdelen af alle flygtninge inden for 3 år i landet skal være i et støttet eller ustøttet lønmodtagerjob. 2 år tidligere kunne ingen kommuner prale med det.

Det fremgår af en analyse fra centrum-venstre-tænketanken Cevea, som tager udgangspunkt i regeringens integrationsbarometer.

I Region Hovedstaden går det særlig godt. Her indfrier 10 af 29 kommuner nu regeringens mål. Københavns Kommune har således fået 53 procent af flygtningene i arbejde.

Direktør for Cevea Kristian Weise siger, at »det var faktisk også en nyhed for mig selv, at så mange af kommunerne er i mål med Løkkes mål om at få halvdelen af flygtningene i arbejde«.

Analysen viser, at yderligere 39 kommuner p.t. nærmer sig regeringsmålet, idet de har over 40 procent flygtninge i arbejde efter 3 år. Flere af dem ligger kun 1-2 procentpoint fra at have nået det.

Regeringens mål om at få halvdelen af flygtninge i job er faktisk nået på landsplan, men kun for mændene. 53 procent af dem tjener nu selv deres løn. Men kvinderne trækker med deres 18 procent i arbejde det samlede resultat ned.

Ceveas analyse viser, at kommunerne blandt andet er blevet bedre til at finde beskæftigelse til flygtninge i brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

En anden årsag kan være, at der lige nu er færre flygtninge at integrere, så der bliver ro til et bedre forløb. Og så at samfundsøkonomien er i vækst og ledigheden generelt lav.

Mange meldinger om fremgang





Undersøgelsen fra Cevea kommer efter en stribe andre nye integrationstal i år:

I februar fastslog en analyse fra Finansministeriet, at beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere er steget fra godt 43 til 47 procent. Det er en større fremgang end blandt personer med dansk oprindelse og vestlige indvandrere.

I april kom Dansk Arbejdsgiverforening (DA) frem til, at antallet af flygtninge, der efter 2 år i Danmark er begyndt at studere eller arbejde, var steget fra hver tiende til hver tredje siden 2015.

DA var på banen igen i juli med meddelelsen, at beskæftigelsen blandt syriske flygtninge 2 år efter ankomst til Danmark er steget siden 2015 fra hver tiende til hver fjerde.



Og i forgårs kunne udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ministerium på sin hjemmeside fortælle, at »det virker at opsøge ikkevestlige kvinder og hjælpe dem i job«. I et projekt i København lykkedes det at få over 50 procent flere kvinder i job på 3 år.



Chefkonsulent i DA Rasmus Brygger siger, at »det går ubetinget i den rigtige retning for flygtninge«. Han finder det påfaldende, at det er lykkedes kommunerne at øge andelen af jobparate nytilkomne flygtninge fra 5 til knap 75 procent på 2 år, efter at regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter enedes om at ændre på parathedsvurderingerne.

Tilsvarende gælder det for ikkevestlige indvandrere på kontanthjælp, at kun omkring 20 procent i dag er vurderet jobparate. Det tal finder Dansk Arbejdsgiverforening for lavt.

»Jeg tror, at vi skal lære af erfaringerne med flygtninge«, siger Rasmus Brygger.

Kristina Bakkær Simonsen, der er adjunkt på Aarhus Universitet og forsker i integration, er ikke i tvivl om, at integrationen går fremad, når man måler på job, uddannelse og kriminalitet. Men hun understreger også, at integrationstræerne ikke vokser ind i himlen.

»Det er et stigende problem, at mange indvandrere og efterkommere ikke føler sig som en del af det danske fællesskab. Jeg har set på, om de føler sig accepteret, og min forskning viser, at vi der har nogle af de mest alvorlige udfordringer«, siger Kristina Bakkær Simonsen.