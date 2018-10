Redaktør om nepotisme-mistænkt hærchef: »Hans respekt blandt hærens officerer er stort set ikke eksisterende« Hærchef Hans-Christian Mathiesen blev i dag sendt hjem fra sit arbejde, og forsvaret har igangsat undersøgelser af anklagerne om nepotisme. Journalisten bag historierne om ham tegner her et billede af sagen.

Nepotisme og magtmisbrug. Det er de to primære anklager i sagen om hærchef, Hans-Christian Mathiesen. De bliver fremført af anonyme kilder i nichémediet Olfi, der skriver om forsvars- og sikkerhedspolitik. Ifølge kilderne skulle Hans-Christian Mathiesen have misbrugt sin position til at fremme sin hustrus karriere i forsvaret.